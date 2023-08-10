Медленное контрнаступление "омрачает настроения" в Украине и вызывает "чувство коллективного разочарования".

Об этом пишет The New York Times.

В материале издания говорится, что после небольших успехов украинского контрнаступления, украинский "нарратив о единстве и бесконечной настойчивости начал разрушаться".

"Число погибших - неисчислимые тысячи - увеличивается ежедневно. Миллионы перемещенных лиц и не видят возможности вернуться домой. Во всех уголках страны мирные жители истощены серией недавних российских атак... Украинцы, нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают их", - говорится в статье.

Издание публикует мнения украинцев, как гражданских, так и военных, перечисляя их бытовые и фронтовые проблемы. Один из военных, потерявших ногу после того, как наступил на мину, раскритиковал мобилизацию, когда "всех берут и отправляют на передовую без должной подготовки". "Я не хочу быть в компании немотивированных людей", - заявил 52-летний Руслан.

Другой солдат, Виктор, рассказал, как тяжело даются штурмы российских позиций.

"Последний бой был изнурительным. Однажды его подразделению потребовалось семь часов, чтобы продвинуться вперед всего на 400 метров, по его словам, то есть примерно на четверть мили. И это было довольно быстро", - пишет WP со слов военного.

Также приводится рассказ военного медика из Эстонии, который рассказывает, что от многих тел погибших солдат "остается 15%".

Много похоронок приходит в провинцию. Пекарь Алла из Смелы рассказала, что ежедневно продает сладости для поминок родителям, которые устраивают похороны для своих детей, погибших на фронте.

В начале войны, по ее словам, "люди были едины". "Они вызвались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Теперь, по ее словам, возникает чувство коллективного разочарования", - говорится в статье.

Ранее мы писали о том, что украинские военные в соцсетях призывают не приукрашать ситуацию на фронте.

А также, что глава фонда "Вернись Живым" заявил, что в Украине придется мобилизовать еще сотни тысяч мужчин.