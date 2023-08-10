Украинская армия продвинулась на Времьевском выступе на южном фронте. А именно в направлении Урожайного, южнее и юго-восточнее Старомайорского. Южнее Бахмута также есть результаты.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать армию РФ. Также россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы и Новомихайловки, пытались контратаковать в окрестностях Клещеевки.

О продвижении ВСУ под Урожайным накануне сообщали российские паблики. А сегодня так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские силы отошли на исходные позиции.

Ранее в украинском Минобороны заявили, что основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.

Война в Украине идет уже 533-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ снова пошли в масштабную атаку на Запорожском фронте. На восточном фланге Запорожского направления идут бои за Урожайное на Времьевском выступе. Также украинское командование сообщает, что РФ сосредоточила основные наступательные усилия на Купянском направлении.

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