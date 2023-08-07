Российские войска продолжали укреплять свою оборону на Запорожском направлении даже после начала наступления ВСУ.

Об этом заявляет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

"Россияне использовали последние месяцы, чтобы дополнительно укрепить линию обороны в местности к югу от Работино. Это значит, что Украине будет очень сложно продвигаться на Токмак и затем на Мелитополь", — считает Репке.

Он отмечает, что за два с лишним месяца контрнаступления Вооружённые силы Украины продвинулись менее чем на 5 километров.

"Темп и характер наступления ВСУ не ослабили российские рубежи. Судя по спутниковым снимкам, РФ даже существенно укрепила основные линии обороны между Запорожьем и Крымом", — заявляет эксперт.

Он добавил, что продвижения украинской техники в направлении Токмака, Пологов или Мелитополя "не видно".

Перед этим в украинском Минобороны заявили, что основной задачей ВСУ на юге сейчас является ослабление РФ, так как продвижение затруднено плотным минированием.

Ранее западное издание The Washington Post писало, что начался третий этап контрнаступления — Украина бросила в бой резервный армейский корпус под Запорожьем.