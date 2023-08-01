Россияне начали защищать свои танки от FPV-дронов с помощью куполов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом рассказал военный эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным Флэш в эфире телемарафона.

По его данным, систему РЭБ россияне закупают у Китая. Однако она не совершенна и ее можно обойти.

Украина тоже работает над такими системами, но пока полученные наработки позволяют посадить примерно только каждый третий дрон.

Как писала "Страна", ранее одной из причин медленного наступления в Воздушных силах ВСУ называли преимущество России в сфере РЭБ.

Также, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, главной целью для украинских войск в ходе наступления является уничтожение российских станций радиоэлектронной борьбы.

Война в Украине идет уже 524-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Серьезно пострадали два здания, одно из которых - жилая многоэтажка. Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. Вчера было известно, что погибли шесть человек. Более 80 жителей пострадали. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели.

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