Анализируем итоги 523-го дня войны в Украине.

Удар по Кривому Рогу

Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу.

Из того, что было обнародовано - серьезно пострадали два здания, расстояние между которыми около километра.

Во-первых, жилая многоэтажка по улице Украинской, 55 (адрес виден на опубликованных властями фотографиях). Там было уничтожено шесть этажей - от третьего до восьмого. На месте обрушения несколько раз вспыхивал пожар и рушились конструкции.

Погибли шесть человек, среди них 10-летняя девочка и ее мама. Более 50 жителей пострадали, из них трое детей. Из многоэтажки эвакуировали почти 180 человек, 30 из них не могли сами выйти из квартир, им помогали спасатели. Разбор завалов еще продолжается.

Во-вторых, четырехэтажное здание одного из учебных заведений - как заявил глава администрации Вилкул, речь идет о политехническом техникуме.

Он расположен на Почтовом проспекте, 66, а пострадавшее здание - рядом с ним, под номером 68. Напротив через дорогу - горотдел Нацполиции и сервис-центр МВД. В городских пабликах появлялись фото с выбитыми окнами в здании полиции, но власти этого не комментировали.

Владимир Зеленский позже заявил, что помимо жилого дома и учебного заведения, РФ пыталась поразить некое админздание. А нардеп Максим Бужанский сразу после обстрела написал, что "охота на пустые здания СБУ превращается в фетиш РФ". Но, повторимся, какое именно ведомство пострадало - официально не сообщалось.

Военные говорят, что удар по Кривому Рогу наносился баллистическим вооружением.

В минобороны РФ пока не комментировали этого удара, а в российских военных пабликах традиционно заявили, что по жилому дому якобы ударила украинская зенитная ракета.

К слову, выступая сегодня в Москве, Шойгу обвинил Украину в обстрелах российской территории. И заявил, что в ответ "в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты".

Судя по всему, сказано это было в контексте вчерашнего налета беспилотников на центр Москвы.

Также сегодня утром были массированные обстрелы Херсона, где погибли четыре человека. А ночью россияне нанесли несколько ударов по Харьковской области - включая Харьков, где был прилет в Новобаварском районе города (попало в складское помещение). По версии россиян ударили по цеху, где производились беспилотники.

Под обстрелом сегодня находился и неподконтрольный Донецк. Там под удар попали три района. В центральном Ворошиловском от снаряла загорелся автобус с пассажирами, в Куйбышевском был прилет в жилой дом, а в Киевском - в район жд-вокзала. Сообщается о четырех погибших.

Ситуация на фронте

"Глава ДНР" Пушилин сегодня с утра заявил, что ВСУ отступили из Старомайорского на Времьевском выступе.

Ранее российские военные телеграм-каналы писали о контратаках армии РФ на Старомайорское. Сегодня, комментируя слова Пушилина, они сообщили, что село находится в серой зоне и до конца не контролируется ни одной из сторон. Основная причина - там не за что зацепиться из-за масштабных разрушений.

При этом, по данным военных пабликов РФ, россияне пытаются атаковать в районе Старомайорского. А вот российские минобороны сегодня сообщило, что это ВСУ наоборот ведут наступление на этом участке, но их атаки отражаются.

Украина данных заявлений не комментировала. Но еще вчера вечером замминистра обороны Анна Маляр писала, что Старомайорское находится под контролем Украины.

Украинские телеграм-каналы по состоянию на вчерашний вечер также не фиксировали потери Старомайорского и сообщали, что ВСУ наоборот штурмуют северные окраины соседнего села Урожайное.

На линии Сватого-Кременная россияне продолжали попытки наступления, заявила замминистра Маляр.

"На Купянском направлении противник штурмовал и осуществлял поиск слабых мест в нашей обороне. Активно пытался наступать в районах южнее Новоселовского с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол. Но безуспешно", - сообщила она.

Военные паблики дают разноречивую информацию по ситуации в этом районе.

Российские пишут, что окончательно захвачена Новоегоровка. Украинские - что противник только на восточных ее окраинах, а ВСУ смогли стабилизировать линию фронта на данном участке и отбросить россиян в том числе от села Надежда.

На Лиманском направлении, по словам Анны Маляр, противник продолжал атаки в районе Серебрянского леса, но с отрицательным для себя результатом.

На этом участке - западнее Кременной - россияне заявили о захвате первой шведской БМП CV90, которую называют "лучшей в мире боевой машиной пехоты". Опубликовано фото машины.

Военный аналитик BILD Юлиан Рёпке считает, что это подтверждает тактические ошибки ВСУ, на которые указали ранее немецкие эксперты во внутреннем документе бундесвера (его публиковало это издание).

"CV90 потеряна НЕ в ходе контрнаступления, для которого она предназначалась, а после того, как была отделена от остальной бригады и использована (предположительно вместе с другой CV90) для изолированной оборонительной задачи в районе Червонопоповки. Она подошла слишком близко к линии фронта, попала в засаду россиян и была поражена гранатомётом со слишком близкого расстояния. Затем её отбуксировали на территорию, контролируемую Россией.

Именно это немецкая армия критиковала, говоря о ВСУ. Во-первых, предоставленные машины используются для других целей, отличных от тех, что необходимы для успешной операции. Во-вторых, мощные бригады разделяются на изолированные и уязвимые группы", - заявил Рёпке.

Военные перспективы и роль "Вагнера"

Путин не только не пытается поскорее закончить войну в Украине, но и готовится к боям еще больших масштабов, пишет Financial Times.

Эксперты издания делают такой вывод из новых законов, ужесточающих порядок мобилизации и позволяющих РФ направить на войну еще сотни тысяч своих граждан.

"Путин делает ставку на то, что российский человеческий ресурс, который потенциально может быть мобилизован, в три-четыре раза больше украинского, и единственная неотложная задача — иметь возможность использовать этот ресурс по своему желанию: мобилизовать гораздо больше людей, вооружить их, обучить их и отправить в бой", - пишет издание.

Приводятся слова главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова: "Эти поправки написаны для большой войны и всеобщей мобилизации. И запах этой большой войны уже чувствуется".

"Военная казна Кремля по-прежнему переполнена наличными благодаря непредвиденной прибыли от энергоносителей, в РФ круглосуточно работают военные заводы, а Китай и другие страны в обход санкции поставляют ей микрочипы", - пишет издание.

Параллельная РФ планирует удушать экономику Украины, поскольку украинский бюджет зависит от западных союзников. На это направлены выход из сделки по зерну и авиаудары по гражданской инфраструктуре.

Также Кремль рассчитывает снизить поддержку Украины Западом, для чего используются угрозы эскалации, в том числе расширения конфликта на территорию НАТО через Беларусь с помощью "вагнеровцев".

В ЧВК уже намекнули, что перед ними скоро будут поставлены некие задачи, которые будут нацелены на утверждение "величия России". Об этом заявил Евгений Пригожин.

По его словам, сейчас вербовка новых наемников для "Вагнера" остановлена, так как для задач в Беларуси и в Африке хватает и нынешних сил.

В этом контексте сейчас говорят о деятельности "Вагнера" в Беларуси - и о том, стоит ли соседним странам НАТО опасаться вторжения "вагнеровцев" (на что активно намекает Лукашенко, да и в самой ЧВК).

Этот информационный пас приняла Варшава. Польша заявляет, что разместила снайперов на границе с Беларусью. А польский премьер Моравецкий на днях сообщил, что сотня "вагнеровцев" переброшена в район Сувалкского коридора (территория Польши и Литвы, которая отделяет Беларусь от Калининградской области РФ).

В Польше сегодня добавили, что серьезно воспринимают угрозу от "вагнеровцев".

"Никто в Польше не исключает, чтобы с целью, так сказать, тестирования НАТО, тестирования солидарности Альянса с Польшей, с восточной Европой, они могут попытаться зайти в Польшу. Скорее это будет террористическая операция "Вагнера", чем полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной", - сказал вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский в эфире украинского телемарафона.

Он уверен, что Польша и НАТО справятся с такой угрозой.

"Хочу напомнить, у нас в Польше уже находятся американские солдаты и офицеры. Пусть вагнеровцы заходят. Они там встретят не только польскую, но и американскую оборону. Один вопрос, кто будет платить за их гробы, в которых мы будем отправлять их обратно в Россию?", - сказал Каминский.

Отметим, что в польских СМИ подобная активные комментарии со стороны представителей власти угрозы со стороны "вагнеровцев" связывают в первую очередь с предвыборной кампанией (подробно мы писали об этом здесь). Оппозиция обвиняет правящую партию "Право и справедливость", а также их союзников, в том, что они специально раздувают тему, чтоб увеличить себе рейтинг, призывая поляков объединится вокруг правительства перед лицом "угрозы с востока". Или даже вообще перенести выборы и ввести чрезвычайное положение (власти такие намерения отрицают).

В тоже время, как уже говорилось выше, в западных СМИ тему "вагнеровцев" многие воспринимают как шантаж со стороны РФ - с целью вынудить Запад снизить поддержку Киева, чтобы не провоцировать расширение конфликта и прямого столкновения Москвы с НАТО ("Страна" уже описывала этот сценарий как "карибский").

С другой стороны, как мы уже писали, одно дело пугать и шантажировать, а другое дело - проводить руками "вагнеровцев" реальные диверсионные действия на территории члена НАТО. Какого-либо реального военного эффекта в силу немногочисленность наемников Пригожина (по максимальным оценкам в Беларуси их будет всего до 10 000 человек) они не принесут. Максимум речь может идти о диверсионных рейдах и подрывах неких объектов. Однако в ответ Запад может резко усилить поддержку Украины, передав ей, например, дальнобойные ракеты в большом количестве (что пока американцы не торопятся делать). Кроме того, диверсии в Польше могут быть использованы США для того, чтоб перетянуть на свою сторону нынешних партнеров РФ - в первую очередь Индию и Бразилию, представляя действия Москвы как провоцирование третьей мировой войны. Не говоря уже о том, что есть, пусть пока и небольшая, но вероятность того, что НАТО воспримет действия "вагнеровцев" как нападение на члена Альянса со стороны России и задействует 5-ю статью. По итогу, возможный медийный эффект от диверсий в Польше для РФ будет многократно перекрыт жесткими негативными последствиями.