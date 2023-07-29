В Саудовской Аравии пройдут обсуждения по установлению мира в Украине. Россия на них не приглашена.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что консультации состоятся "в рамках усилий Запада по привлечению стран глобального Юга" (то есть тех, кто не ввел санкции против России и не оказывает военную помощь Украине).

"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, исключающие Россию, могут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины", - говорится в статье.

Собрание планируется в начале августа в городе Джидде, добавляет издание.

На встречу, которая может состояться 5 и 6 августа, пригласили чиновников из 30 стран, включая Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Пока подтвердила свое участие ЮАР. Там же будут присутствовать британцы, поляки и отдельно - представители Евросоюза.

Ожидается, что страны, принимавшие участие в недавней встрече по Украине в Копенгагене, появятся и в саудовских переговорах. Это, в том числе, Индия и Бразилия.

Отметим, что Китай пропустил встречу в Копенгагене. И сейчас участия Пекина пока не ожидается. Но западные дипломаты заявили, что надеются на Саудовскую Аравию, которая имеет тесные отношения с Пекином - и с расчетом, что китайцев удастся уговорить.

Кульминацией этих усилий Запада по консолидации вокруг Украины стран "глобального Юга" может стать мирный саммит в конце этого года - где "мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования войны".

"Они надеются, что эти принципы могут направить будущие мирные переговоры между Россией и Украиной", - говорится в статье.

"Но удастся ли это - неясно. На предыдущей встрече в Копенгагене "между Украиной и большинством присутствовавших развивающихся стран существовал большой разрыв во взглядах.

Такой же разрыв по вопросу Украины недавно проявился между странами Латинской Америки и ЕС, которые провели совместный саммит.

Напомним, что страны "глобального Юга" отказываются обвинить Россию в развязывании войны и не требуют от РФ вывести войска из Украины без предварительных условий.

Они видят урегулирование в Украине как некий компромисс между Киевом и Москвой - в том числе, территориальный (против чего выступают Запад и Украина).

И в Саудовской Аравии, судя по всему, последует еще одна попытка перетянуть хотя бы часть этих стран на сторону Украины. Что укрепило бы позиции Запада в целом на гипотетических переговорах с Россией о мире", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Днепру, повреждения получили многоэтажка, жилые дома и здание СБУ. 9 пострадавших, среди них двое детей. Украинское командование заявило об освобождении Старомайорского. Вчера на территории РФ произошло несколько взрывов.

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