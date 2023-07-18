Двухдневный саммит глав государств и правительств Европейского союза и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) не согласовал итоговое заявление из-за разногласий по поводу Украины.

Это признал на итоговой пресс-конференции после саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению. Но этот саммит стал огромным успехом, 60 государств смогли договориться по всем пунктам итогового заявления, и лишь одна страна отказалась утвердить один параграф. Но ЕС неизменно выступает в защиту интересов Украины на всех саммитах без исключения и будет продолжать это делать", - сказал Мишель.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна выступили против проекта заявления от ЕС, "решительным образом осуждающего агрессию со стороны Российской Федерации" и требующего "полного и безусловного вывода войск". Они предложили "выразить обеспокоенность" войной и заявить, что поддерживают усилия, направленные на немедленное прекращение боевых действий.

Как мы писали, на саммите канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Между тем война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.