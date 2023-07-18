Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о поддержке мирной инициативы по разрешению украинского кризиса, которую предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом Нехаммер сказал журналистам на полях саммита Европейского союза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.

"Президент Лула также предложил мирную инициативу. С моей точки зрения, как канцлера нейтральной страны, нам важно поддержать исходящие от Бразилии инициативы, потому что война должна однажды закончиться", - отметил Нехаммер.

Касаясь проблемы, что страны - участницы саммита не могут договориться о тексте проекта декларации из-за разногласий по формулировкам относительно позиции по поводу украинского конфликта, Нехаммер заверил, что "все хорошо" и переговоры послов продолжаются.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил в конце февраля, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования в Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в противостояние в Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения конфликта.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что подход президента Бразилии "не соответствует реальному положению вещей", в котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а поддерживающие Украину страны обвиняются в поощрении войны.