Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет предложить создание "клуба мира" с участием Китая для посредничества в прекращении войны в Украине. С этим предложением он выступит в Пекине, где встретится с Си Цзиньпином.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауро Виейру.

Как отмечает газета, бразильский лидер стремится восстановить дипломатическое влияние Бразилии после относительной изоляции предыдущего правительства Жаира Болсонару, но сопротивляется присоединению к западным странам, отправляющим оружие в Украину.

"Мы очень заинтересованы в продвижении или помощи в проведении какой-либо встречи, которая привела бы к мирному процессу. Президент столько раз говорил, что много слышит о войне, но очень мало слов о мире. Его интересуют мирные переговоры", - сказал в интервью Financial Times Виейра.

Ранее в этом году Лула уже анонсировал, что будет продвигать идею создания группы стран-посредников, заявив, что "Китаю пора приложить руку".

"Мое предложение состоит в том, чтобы мы создали группу стран, которые сядут за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир", - говорил он.

Некоторые аналитики настроены скептически к этой инициативе. Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Райан Берг считает, что "Бразилия не в состоянии повлиять на исход этой войны, и многие не считают ее нейтральным арбитром из-за ее членства в БРИКС".

Между тем Виейра сказал, что поездка Лулы в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Бразилии, продемонстрирует возвращение его страны к более активной внешней политике. Во время правления администрации Болсонару Бразилия в значительной степени избегала многосторонних инициатив в пользу тесных отношений с идеологическими союзниками, такими как США.

Лула отправится в Китай в воскресенье. Он встретится с Си в Пекине в начале следующей недели.

Лула входит в число латиноамериканских лидеров и глав развивающихся стран, стремящихся сохранять нейтралитет в отношении войны и выражающих беспокойство по поводу усилий Запада по вооружению Украины. В прошлом месяце он отказался перепродать танковые боеприпасы Германии для использования в войне, заявив, что Бразилия является "страной мира".

Его визит в Китай состоится через несколько дней после того, как Си встретился с Владимиром Путиным в Москве.

И Китай, и Россия являются важными торговыми партнерами Бразилии. Болсонару посеща Москву незадолго вторжения в Украину, чтобы обеспечить поставки удобрений для быстро развивающегося сельскохозяйственного сектора Бразилии. В торговле Бразилии с Китаем преобладает экспорт соевых бобов и железной руды в азиатскую страну.