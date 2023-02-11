Президент Бразилии Лула да Силва предложил новый формат переговоров по Украине. Фото: из открытых источников

К президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, призвавшему к новому формату переговоров об Украине, присоединились лидеры Аргентины и Колумбии.

Об этом пишет издание Le Monde.

В публикации сообщается, что президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной.

Главы двух стран предлагают "удвоить дипломатические усилия", чтобы прекратить войну в Украине, пишет Le Monde. Они также призывают стороны прекратить огонь.

"Война укрепляет блоковую политику и способствует перевооружению и милитаризации с увеличением военных расходов государств и огромными прибылями для военной промышленности. Это позволило Соединенным Штатам возродить прежнюю роль НАТО", - говорится в совместном заявлении президентов.

Ранее президент Бразилии Лула да Сильва заявил, что для мирного урегулирования по Украине к переговорам нужно привлекать Китай и Индию. А также Россию и США.

В США на это ответили, что нужно согласие Украины на такой формат.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский раскритиковал бывшего президента Бразилии Болсонару за нейтралитет в вопросе войны РФ с Украиной.

Также мы рассказывали, что недавно новый президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна не будет отправлять Украине снаряды для зенитных танков Gepard, которые передала Киеву Германия.

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