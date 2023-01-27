Недавно избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказал Германии в поставке боеприпасов для танков, чтобы те не попали в Украину.

Об пишет бразильская газета Folha de Sao Paolo.

Как уточняет издание, решение было принято еще 20 января на встрече представителя Партии трудящихся с главкомами вооруженных сил и министром обороны Жозе Мусио Монтейро, накануне отставки главкома сухопутных войск Жулио Сезара Арруды.

По сведениям газеты, именно Арруда поднял вопрос о передаче Германии боеприпасов для танков на встрече.

Генерал вынес на обсуждение просьбу ФРГ, заявив, что Бразилия получит около 25 миллионов реалов (около 5 миллионов долларов) за партию боеприпасов для Leopard 1, которые хранятся сейчас на складах.

Folha de S.Paulo добавляет, что бразильский лидер аргументировал свой отказ тем, "что не стоит провоцировать россиян".

На данный момент Leopard 1 эксплуатируется в Бразилии (261 единица), Чили (30), Греции (500) и Турции (397). У этой модели танка пушка калибра 105-мм, у Leopard 2 - 120-мм.

Запрос на боеприпасы для Leopard 1, по оценкам издания, говорит о том, что Берлин готов передать Киеву более старую модель танков, число которых на складах составляет 88 единиц.

Между тем Германия отправила в Украину новый пакет военной помощи, но танков в нем еще нет.

Ранее мы писали, что власти Германии подтвердили свое намерение передать Украине первые танки Leopard через три месяца и озвучили механизм поставок. На первом этапе Украина получит относительно новые танки, а на втором - старые модели.