У Франции недостаточно танков Leclerc, чтобы передавать их Украине, эти машины сложны в обслуживании и имеют ряд технических недостатков.

Об этом пишет Le Monde.

Сообщается, что развернутые в Румынии 13 танков обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Опрошенные изданием эксперты сообщают, что учитывая возможность Франции передать только 10-20 Leclerc, такая поставка может оказаться бесполезной.

Ранее СМИ писали, что Макрон колеблется, поставлять ли французские танки Leclerc в Украину, хотя обычно выступал в первых рядах за передачу танков Киеву.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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