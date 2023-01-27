В пятницу, 27 января, в Украине идет уже 338-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 26 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

27 января

09.43 Путин готовит новое наступление, война может затянуться на годы, говорится в свежей статье Bloomberg.

"Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев отступления, оказывая давление на Киев и его союзников с тем, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует", - описывают изданию ситуацию российские официальные лица и их советники.

Источники издания сообщают, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери (которые уже сейчас исчисляются десятками тысяч, по оценкам США и Европы) позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, до того, как Киев получит оружие от США и Европы. Весной также возможен новый виток мобилизации в России.

09.31 Нардепа Николая Тищенко, оскандалившегося после поездки в Таиланд, исключили из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила спикер партии Юлия Палийчук по итогам внутрифракционного опроса.

09.25 Администрация президента США "тщательно обсудит" возможность поставки Украине истребителей F-16, и ничего не исключает, заявил в интервью MSNBC советник Джо Байдена по безопасности Джон Файнер.

Он заявил, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине", и военная помощь Силам обороны оказывается "в соответствии с их потребностями с фазами борьбы украинцев".

"Мы очень тщательно это обсудим", – сказал он по поводу передачи Украине боевых самолетов.

Ранее передачу F-16 Воздушным силам допустили и в Минобороны США, подчеркнув, что "мы точно ничего не собираемся снимать с повестки".

09.20 Российские военные источники могут намеренно распространят дезинформацию, чтобы создать впечатление продолжения российского наступления, сообщает разведка Великобритании.

Так, последние шесть дней российские интернет-комментаторы утверждали, что российские войска значительно продвинулись вперед, прорвав оборону Украины в двух направлениях: в Запорожской области возле Орехова и в 100 км восточнее, в Донецкой области, возле Угледара, говорится в сообщении.

При этом в разведке признают, что российские подразделения, вероятно, проводили локальные пробные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что Россия действительно добилась каких-либо существенных успехов.

09.10 Польша готова передать Украине кроме 14 танков Leopard также 60 танков PT-91.

"Польша была первой страной, которая поставила 250 танков (в Украину – ред.) Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2”, - сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он также заявил, что для Украины сейчас очень важны современные танки, учитывая, что Россия их может иметь от нескольких до 15 тысяч.

"Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", - подчеркнул польский премьер.

08.33 На северо-востоке пошла в рост воздушная тревога.

08.27 Еще одно крупное западное медиа - канал CNN - пишет, что натовские танки не окажут немедленного влияния на военную ситуацию в Украине.

"Новые украинские танки не смогут быстро поменять правила игры, как ожидают некоторые", - говорится в заголовке к статье.

Ее автор, ведущий военный аналитик телеканала Брэд Лендон пишет, что потребуются месяцы, прежде чем европейские танки выйдут на поле боя "в количестве, которое будет иметь большое значение".

При этом может пройти больше года, прежде чем Украина сможет развернуть американские танки Abrams. "Несоблюдение всех правил технического обслуживания "Абрамсов" может привести к катастрофе на поле боя", - говорится в материале.

"Подумайте о пропагандистской победе президента России Владимира Путина, если появятся фотографии выведенных из строя американских танков в Украине", - пишет автор статьи.

Но и по "Леопардам", которые являются предпочтительной техникой для ВСУ, "есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это займет два или три месяца".

"Но увидеть их в бою, скорее всего, придется через несколько месяцев", - резюмирует издание.

08.10 В Одессе из-за экстренных отключений света сегодня будет остановлен весь электротранспорт, сообщили городские власти.

08.03 "Мешанина" из разных моделей натовских танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки, создает для Киева беспрецедентные логистические трудности. Поэтому военные эксперты не уверены, окажут ли натовские танки решающее влияние на поле боя этой весной.

Об этом пишет газета Washington Post.

С учетом того, что Германия слишком долго решала, отправлять ли танки, "маловероятно, что Leopard 2 сыграет значительную роль в любом весеннем наступлении", считает Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

По его мнению, влияние "ограниченного количества" западных танков будет зависеть от подготовки украинских экипажей и от того, насколько хорошо новые формирования будут интегрированы на передовой.

Смесь различных танковых систем является большой трудностью с логистической точки зрения, заявил изданию Сонни Баттерворт, эксперт по танкам в оборонной компании Janes.

По его словам, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Да и у Leopard 2, в зависимости от страны-оператора, есть "тонкие различия", даже если это одна и та же модель.

07.27 В Одессе - экстренные отключения света после вчерашней ракетной атаки.

В Киеве и Днепре уже вернулись к стабилизационным графикам, по данным ДТЭК.

07.13 Утром 27 января Генштаб обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За сутки противник нанес 44 авиаудара. 18 из них – с использованием беспилотников типа "Шахед". Все дроны-камикадзе были сбиты. Также 70 пусков ракет, 47 из которых были уничтожены, и 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате вражеских ударов погибли мирные жители, разрушены гражданские объекты.

2. Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площадка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекамянское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

3. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, состав боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.

06.44 Минфин США пытается помешать попыткам "вагнеровцев" возобновить военную деятельность за пределами Украины".

Об этом после введения санкций сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Специалисты предполагают, что ЧВК "Вагнер" в настоящее время предпринимает попытки вернуть влияние в африканских странах.

06.30 После победы потребность в едином телемарафоне исчезнет, поскольку медиа-рынок будет меняться.

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во время организованной медиа-центром "Украина" и Unit.city "Редколлегии 2.0".

06.15 Карта тревог на сейчас.