Подводим итоги 337-го дня войны в Украине.

Ракетная атака

Подготовка к сегодняшней атаке началась, судя по всему, еще в ночь на 26 января. Россия запустила 24 беспилотника "Герань", по данным ВСУ, все были сбиты.

При этом власти Днепропетровской области подтвердили попадание в промышленное предприятие. А местные паблики накануне писали о прилете и пожаре, которые произошли во время налета дронов. В утренней сводке Генштаба было упоминание, что по региону был и ракетный удар.

С утра началась массированная ракетная атака. По украинским данным, было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". Как утверждает Генштаб, 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

То есть, по версии украинских военных, около пяти ракет смогли поразить цели в Украине.

Прилеты подтверждены в Киевской, Одесской и Винницкой областях. В самом Киеве был взрыв в Днепровском районе, но власти так и не сообщили, что это было. Информацию обнародовали только по Голосеевскому району, сообщив, что там часть сбитой ракеты упала на нежилое здание и убило 55-летнего мужчину.

По данным "Укрэнерго", в Днепровском регионе (где это - не уточняется) уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов. Также власти Одесской области сообщали о том, что повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. В городе пропали свет и вода.

Куда попало в Винницкой области - не сообщалось.

ДТЭК после ракетной атаки заявило, что на несколько дней в Одесской области будут экстренные отключения. В остальных регионах уже возвращаются к графикам стабилизационным отключений.

Из-за ночной атаки дронов и ракетных ударов погибли 11 человек, пострадали также 11 человек. Ракетные удары наносились по территории 11 областей.

При этом, как заявила киевская государственная военная администрация, атака на столицу в этот раз была комбинированного типа.

Сначала россияне атаковали Киев ночью дронами-камикадзе "Шахид". Их целью было не только поразить наземные цели, но и изнурить украинскую ПВО. Поэтому, вслед за БПЛА, второй волной противник совершил массированную атаку ракетами разных типов: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Запуск произошел с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Ситуация на фронте

Генштаб сообщал, что на Бахмутском и Новопавловском направлении (Угледар) противник вел наступление. Под Лиманом и Авдеевкой - "безуспешные наступательные действия".

Отражены атаки российских войск:

- в Червонопоповке Луганской области

- Верхнекаменском, Спорном, Раздоловке, Благодатном, Марьинке, Клещеевке, Марьинке, Угледаре и Павловке в Донецкой области.

О том, что россияне усиливают давление на Угледарском направлении, вчера сообщила замминистра обороны Анна Маляр. Также, по ее словам, усилилось наступление в районе Бахмута.

"Противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов", - написала Маляр. По ее словам, интенсивность боёв на Донбассе возросла.

Под Бахмутом, по данным телеграм-каналов, россияне стали использовать корректируемые снаряды системы РСЗО "Торнадо-С". Это на данный момент самая передовая российская система, которую в 2022 года оснастили высокоточными 300-мм боеприпасами. Заявлялось, что они имеют дальность 120 километров и презентуются как российский аналог "Хаймарсов". Сегодня видео об ударе этими ракетами публиковались из Часов Яра.

Еще одна показательная новость по Бахмуту.

Полк "Азов" официально преобразован в третью отдельную штурмовую бригаду в составе Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщил глава "Азова" Андрей Билецкий.

По его словам, бригада "Азов" отправится в Бахмут Донецкой области, на самый горячий участок фронта. Он также сообщил, что "решающая битва впереди" и что "зима будет жаркой".

Исходя из того, что под Бахмут отправляют одно из самых боеспособных подразделений украинских войск (если это действительно так, а не введение противника в заблуждение относительно направления передислокации подразделения), можно сделать вывод, что отступать из города, как советуют западные союзники, ВСУ не намерены. По крайней мере на данном этапе.

Что касается Угледара, то россияне заявили о наступлении на него в начале недели. Сегодня в "ДНР" сообщили, что вошли на окраины города и перерезали трассу, которая идет на Покровск. Украина этого не подтверждала.

При этом другие источники в "ДНР" заход в сам Угледар опровергают. "Говорить о том, что мы уже на первых улицах города и ведём бои в городских условиях пока преждевременно, но постепенно подбираемся", - сообщил командир формирования "Восток" Ходаковский.

Судя по видео, бои за город ведутся серьезные. Также проходили данные о том, что россияне начали удары по зданиям в Угледаре из тяжелых огнеметных систем.

Украина же заявляет, что атаки россиян отбивает.

Мы уже писали в чем смысл боев за Угледар. Таким образом россияне хотят отодвинуть линию фронта от Мариуполя, чтоб с одной стороны обезопасить от ударов ракетных систем сухопутный коридор в Крым, а с другой стороны - чтоб затруднить задачу контранступления украинской армии с целью с этот коридор перерезать. Мариуполь, наряду с Мелитополем, называется как одно из направлений такого удара. Кроме того, взятие Угледара позволит россиянам развернуть наступление на северо-восток, зайдя в тыл украинским войскам, которые уже много месяцев держат оборону в Марьинке и около нее.

Американский "Институт изучения войны" обратил внимание и на северный Донбасс. Эксперты предполагают, что россияне готовят там наступление. На такой вывод военных аналитиков натолкнули атаки противника небольшими группами на юге Украины - в Запорожской и Донецкой областях.

Он "могут быть частью подготовки к большому наступлению в Луганской области". РФ пытается держать украинские силы растянутыми по всей линии фронта, чтобы создать условия для большого наступления на участке Сватово-Кременная.

На это может указывать размещение в этом районе десантных частей и подразделений 3-й мотострелковой дивизии и переброска из Беларуси частей 2-й мотострелковой дивизии и 1-й танковой армии.

Владимир Зеленский в интервью Skynews сегодня заявил, что россияне пытаются наступать на востоке не считаясь с потерями.

"На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", - сказал он.

Впрочем, судя по темпам мобилизации, закрыть потери пытаются и ВСУ. Сегодня Венгрия официально обвинила Киев в масштабной мобилизации венгров на Закарпатье. Как заявил глава МИД Петер Сийярто, его соотечественников "жестким образом мобилизуют в армию Украины, многие из них погибают".

Сийярто назвал мобилизационные процессы среди проживающих в Украине венгров "еще одной причиной, почему Венгрия настаивает на необходимости начать мирные переговоры".

Венгерские СМИ ранее сообщали, что в Закарпатье проводят масштабную мобилизацию. Издание Pesti Srácok сообщало, что в регионе ходят слухи о том, что "по меньшей мере половина" 128-й горной бригады "Мукачево" погибла под Соледаром, и с этими слухами местные связывают активность военкоматов, которые проводят рейды по местным селам.

Местные жители рассказали венгерскому изданию Pesti Srácok, что под мобилизацию подпадают не только венгры, но и все подряд.

"Сейчас, посреди недели, в поселке ромов появились полицейские и военные на джипах. Они ходили от дома к дому. Они ходили повсюду", - сообщили изданию местные жител

Тем временем, необычные новости сегодня поступили из Запорожской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что там появились белорусские военные.

"Вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут являться сотрудниками частной военной компании. Мы ведь не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-нибудь Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", - сообщил он.

Других подтверждений словам Федорова нет. Беларусь, напомним, отрицает, что ее солдаты участвует в войне против Украины.

Но с точки зрения военного сотрудничества Беларуси с Россией и совместных военных приготовлений, нельзя исключать, что белорусских военных могут отправить в Украину под видом "добровольцев" набираться боевого опыта.

Военные перспективы

Танки "Леопард" из Польши могут прибыть в Украину уже через несколько недель, а британские Challenger 2 прибудут в конце марта, сообщили власти обеих стран. В Госдепартаменте США сегодня заявили, что весной "Абрамсы" поставить не успеют.

Детально сроки и возможности натовских танков для Украины мы анализировали здесь.

Но мнения по поводу танков для Украины звучат разные. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена с Шольцем и призвал прекратить войну - так как она, по его мнению, может перерасти в ядерную.

"Сначала идут танки, затем идут ядерные бомбы. Прекратите эту сумасшедшую войну сейчас же. Это сделать так просто", - написал он в соцсети Truth Social.

Тем временем на Западе уже ведутся внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей. Эти обсуждения инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии, сообщает Politico.

Неназванный дипломат, принимающий участие в этих обсуждениях с военными стран НАТО, сообщил журналистам, что в вопросе военной помощи Украине "следующим естественным шагом будут истребители".

Журналисты пишут, что основную поддержку идее передать Киеву истребители оказывают балтийские страны-участницы НАТО. В то же время наиболее крупные европейские страны, по данным Politico, опасаются, что передача истребителей послужит причиной для "очередного витка эскалации", а потому выступают против такого шага.

По словам одного из дипломатов, с которым общались журналисты, Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "на данный момент невозможна". "Там есть красная черта, но прошлым летом красной чертой были HIMARS, и она сдвинулась. Потом она была на танках и тоже смещается", - сказал дипломат.

По словам собеседника издания, хотя говорить о решении передавать истребители еще рано, активное обсуждение этой идеи может стартовать уже через две-три недели. К слову, как раз в эти сроки в Брюсселе пройдет новое заседание "Рамштайна" - 14 февраля.

В Германии население активно против поставок самолетов. 63% немцев ответили отрицательно на вопрос, нужно ли снабжать Киев боевой авиацией, говорится в свежем опросе журнала Spiegel.

"Доля сторонников соответственно невелика: всего 26% "скорее" или "определенно" за поставку истребителей Киеву. 11 процентов еще не определились. Примечательно, что даже среди сторонников партий, которые выступают за поставки танков, нет большинства за поставки истребителей", - говорится в материале.

Напомним, по танкам немцы разделились почти поровну, и правительство страны с большим скрипом согласилось на поставки. По самолетам противников явно больше. Впрочем, основным их производителем для НАТО являются США, поэтому мнение Берлина здесь определяющим не станет.

С другой стороны, Штаты пока готовности предоставить самолеты не проявляли. Однако ранее и "Абрамсы" поставлять не хотели. Очевидно, что НАТО делает большую ставку на планируемое наступление ВСУ, которое, в случае успеха, может побудить Россию принять условия мира Киева и Запада, а потому страны альянса готовы и далее расширять поставки все более мощных вооружений.

О каких условиях мира идет речь еще раз сегодня повторила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она сказала, что США готовы рассмотреть вопрос ослабления санкций, если Россия согласится вывести свои войска с захваченных территорий Украины.

"Если Россия примет решение вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку ослабления или снятия некоторых санкций. И, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку. Если интересам США отвечает наличие переговоров с россиянами, то нам следует внимательно изучить вопрос о том, что может быть сделано для содействия этому", - заявила Нуланд.

Впрочем, Россия уже не раз заявляла, что уходить с захваченных территорий не собирается, потому что считает их своими. А поэтому условие по выводу войск не принимает.

Поэтому Запад и стремиться сейчас усилить ВСУ для того, чтоб украинской армии была возможность провести масштабное наступление.