Подводим итоги 338-го дня войны в Украине.

Последствия ракетного удара

С утра Генштаб опубликовал уточненные данные по вчерашнему ракетному обстрелу. Если сперва заявлялось о 55 пущенных ракетах, то сегодня, по окончательной информации, речь идет уже о 70-ти. При этом цифра по сбитым ракетам не изменилась - 47. То есть порядка 23 ракет нанесли удар.

Москва заявила, что била по объектам энергетики, "обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины". РФ заявляет, что все запланированные объекты были поражены.

Украинские источники также сообщили, что среди запущенных ракет были Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Она была уничтожена на подлете к Киеву с юго-восточного направления, обломки найдены в районе Борисполя.

Впервые о применении Х-55 с массогабаритным макетом ядерного заряда СМИ сообщали еще 17 ноября. С тех пор в Минобороны подтвердили еще два случая применения таких боеголовок - в Хмельницкой и Львовской областях.

"Для чего ее используют? Для того, чтобы рассредоточить нашу ПВО, она может использоваться и как ложная цель. Допустим, что ракеты летят в куче - 5 штук - из них могут быть две Х-55 и три Х-101 (крылатая ракета класса "воздух - земля") летят по маршруту. Для того чтобы истощать, рассредоточивать, чтобы мы тратили на них ракеты", - сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Теперь о последствиях. Самые тяжелые - в Одессе, где сегодня весь день экстренные отключения света. Также с утра был остановлен весь электротранспорт. В ДТЭК спрогнозировали, что Одесса и область не сможет вернуться к плановым графикам отключения света по меньшей мере до конца января.

И, хотя в Киеве и Днепре уже вернулись к стабилизационным графикам, во многих регионах с утра сегодня шли аварийные отключения. А именно:

Харьковская;

Донецкая;

Запорожская;

Кировоградская;

Киевская;

Черкасская;

Житомирская;

Волынская;

Львовская;

Ровенская область.

То есть ущерб генерации довольно серьезный.

"Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети. Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций", - заявили сегодня в "Укрэнерго".

Напомним, что начиналась эта атака с налета дронов.

Тем временем, у ВСУ формируются ударные роты беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны. Решение об их создании принял главком Валерий Залужный. Уже отобраны военные, которые возглавят роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование.

Фото Минобороны Украины

Отметим, что в России сегодня также говорили об усилении беспилотного компонента. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что корпорация создает для украинского фронта дроны, способные атаковать "роем". А также тактические коптеры для разведки, целеуказания и сброса гранат.

Ситуация на фронте

На фронте к традиционно сложному Бахмуту в последние дни добавилось наступление россиян на Угледар на юге Донецкой области. Там продолжаются жестокие бои, сообщило украинское командование.

"Многие месяцы подряд военные РФ, используя мотострелковые подразделения, морскую пехоту, пытаются достичь там (в Угледаре - Ред.) значительного успеха, но получают серьезный отпор от сил обороны Украины. Имея потери, они отступают. В частности, за эти сутки они осуществили 322 обстрела, 58 столкновений. Враг потерял 109 человек убитыми, 188 ранены", - заявил представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

По его словам, противник пытается добиться на направлении промежуточного успеха, но получает отпор. "Благодаря усилиям сил обороны Украины врагу это не удается, он мягко говоря преувеличивает в телеграм-каналах свои достижения", - добавил он.

Россияне при этом заявляют, что закрепились в дачных поселках на окраинах Угледара, а также перерезали дорогу, по которой шло снабжение украинских войск в городе с севера. Украина этого не подтверждает.

Угледар. Вид из космоса

Тактика ВСУ под Угледаром построена на том, чтобы отсекать артиллерийским огнём передовые группы россиян, вклинившиеся в оборону, с периодическими контратаками - так описывает характер боев один из командиров "ДНР" Ходаковский. По его словам, сейчас основная битва идет за дачи на окраине Угледара, где частично удалось закрепиться россиянам.

При этом, судя по видео и фотографиям, сделанным со спутника, россияне сильно бьют по Угледару, в том числе тяжелыми огнеметными системами. На кадрах видны многоэтажки с выгоревшими этажами, боеприпасы взрываются прямо во дворах.

О значении для РФ Угледара мы уже рассказывали - во-первых, от этого города зависит и украинская оборона Марьинки к западу от Донецка. Во-вторых, это ближайший укрепрайон ВСУ к Мариуполю, который имеет стратегическое значение для сухопутного коридора в Крым.

Также идут бои вокруг Бахмута. Российские телеграм-каналы пишут, что со стороны Соледара идут атаки противника на Благодатное, куда ВСУ пребросили резервы и удерживают этот участок. К северо-востоку от Бахмута идут бои окраинах Парасковиевки. Украина этих данных не подтверждает.

Продолжают наноситься сильные удары по важному логистическому узлу под Бахмутом - Часов Яру. В результате обстрела там погибли два человека и по меньшей мере пятеро получили ранения. Повреждения получили около десятка домов, учреждения и административные здания, а также автомобили.

В тылу тем временем продолжают закручивать гайки по мобилизации. Сегодня телеграм-каналы опубликовали фото обращения Подольской госадминистрации Киева. Она просит предприятия предоставить данные всех мобилизованных до 31 января.

Аналогичный документ появился в Днепровском районе столицы - уже на официальном сайте. Власти напоминают, что руководство предприятий обязано по закону известить своих военнообязанных сотрудников и обеспечить их своевременное прибытие по вызову.

Отметим, что крупным предприятиям и организациям сейчас и в других районах предписывается подавать списки мужчин и требовать от них военный билет (при отсутствии - направлять в военкомат). Причем, по информации "Страны", это коснулось даже работников украинских офисов международных организаций - в частности, ряда региональных представительств ООН. По данным наших источников, сейчас в международных структурах намереваются поднять этот вопрос перед правительством Украины.

Также в столице продолжают расклеивать на подъездах объявления с призывом ко всем явиться в военкомат без повестки в трехдневный срок. Такие приказы появились уже и в центральном Печерском районе Киева.

Ранее фото с аналогичными приказами о мобилизации появлялись в других районах столицы.

Поездки чиновников и депутатов за границу

На фоне скандала с нардепом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, который отправился во Вьетнам и Таиланд (как он сам говорит - во исполнение приказа Зеленского о налаживании связей со странами Азии и Африки, но без служебной командировки), Кабмин принял постановление, регулирующее выезд за границу чиновников, нардепов, судей и правоохранителей за границу.

Это было сделано во исполнение Указа президента и решения СНБО о запрете на выезд этих категорий без служебной необходимости.

Однако, по итогу, в постановлении правительства появилось несколько лазеек, о которых ничего не говорилось в указе президента.

Вот случаи, когда нардепам и чиновникам можно пересекать границу.

1. Служебная командировка.

2. Посещение детей младше 18 лет – женщинам или одиноким отцам.

3. Для лечения за границей – на основании письма Минздрава, согласованного с иностранной стороной. В этом случае также может выехать родственник первой степени родства для сопровождения.

4. В случае смерти за границей родственника первой степени родства – на основании решения главы Госпогранслужбы.

5. Военнослужащим – на основании решений, принятых Минобороны или другим органом их власти.

Как видим, перечень оснований для выезда гораздо шире, чем только служебная необходимость, как было прописано в Указе президента и решении СНБО, на основании которых Кабмин и издал постановление.

Когда будут танки и ждать ли самолетов?

Польша сегодня заявила, что готова передать Украине кроме 14 танков Leopard также 60 танков PT-91 - глубоко модернизированных Т-72.

"Польша была первой страной, которая поставила 250 танков (в Украину – Ред.) Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2”, - сообщил премьер Матеуш Моравецкий.

Он также заявил, что для Украины сейчас очень важны современные танки, учитывая, что Россия их может иметь до 15 тысяч.

А вот Франция пока не торопится присоединяться к "танковому интернационалу": у нее недостаточно танков Leclerc, чтобы передавать их Украине, эти машины сложны в обслуживании и имеют ряд технических недостатков, пишет Le Monde.

Сообщается, что развернутые в Румынии 13 французских танков обслуживают 200 человек и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Опрошенные изданием эксперты сообщают, что учитывая возможность Франции передать только 10-20 Leclerc, такая поставка может оказаться бесполезной.

Ранее СМИ писали, что Макрон колеблется, поставлять ли французские танки Leclerc в Украину, хотя обычно выступал в первых рядах. Не исключено, что делалось это ради смены позиции Германии, которая противилась отправке "Леопардов".

Западные медиа сегодня выступили с прогнозами, когда обещанные Украине танки появятся в стране и сформируются в боеспособные соединения. Прогнозы получились мягко говоря не шапкозакидательскими.

Washington Post предрекла, что "мешанина" из разных моделей натовских танков, каждая из которых имеет разные сроки доставки, создает для Киева беспрецедентные логистические трудности. Поэтому военные эксперты не уверены, окажут ли натовские танки решающее влияние на поле боя этой весной.

С учетом того, что Германия слишком долго решала, отправлять ли танки, "маловероятно, что Leopard 2 сыграет значительную роль в любом весеннем наступлении", считает Франц-Стефан Гади, старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований.

По его мнению, влияние "ограниченного количества" западных танков будет зависеть от подготовки украинских экипажей и от того, насколько хорошо новые формирования будут интегрированы на передовой.

Смесь различных танковых систем является большой трудностью с логистической точки зрения, заявил изданию Сонни Баттерворт, эксперт по танкам в оборонной компании Janes. По его словам, британские Challenger 2 используют боеприпасы, отличные от стандарта НАТО. Да и у Leopard 2, в зависимости от страны-оператора, есть "тонкие различия", даже если это одна и та же модель.

Например, испанский Leopard A4 может иметь другую систему управления огнем или связи, чем финский хотя они, по сути, совместимы.

"Украинцы будут эксплуатировать несколько различных типов оборудования, и им придется бороться с необходимостью поддерживать их правильными запчастями, поступающими в нужные подразделения", - сказал Баттерворт.

При этом издание пишет, что поставки западных танков помогут купировать снарядный голод у ВСУ.

"До сих пор Украина полагалась на старые советские танки Т-72, у которых заканчивается боезапас в конфликте, где доминирует тяжелая артиллерия. Новые танки откроют дверь к платформам, поддерживающим боеприпасы, которые могут быть пополнены союзниками".

Похоже, это одно из главных соображений, почему танки через год после войны были все-таки поставлены, о чем "Страна" уже рассказывала. То есть танки будут в первую очередь использовать как хорошо защищенные самоходные орудия. К слову, так сейчас зачастую используют танки и россияне (а также для штурмовых действий в городе).

Еще одно крупное западное медиа - канал CNN - пишет, что натовские танки не окажут немедленного влияния на военную ситуацию в Украине. "Новые украинские танки не смогут быстро поменять правила игры, как ожидают некоторые", - говорится в заголовке статьи.

Ее автор, ведущий военный аналитик телеканала Брэд Лендон пишет, что потребуются месяцы, прежде чем европейские танки выйдут на поле боя "в количестве, которое будет иметь большое значение".

При этом может пройти больше года, прежде чем Украина сможет развернуть американские танки. "Несоблюдение всех правил технического обслуживания "Абрамсов" может привести к катастрофе на поле боя", - говорится в материале. "Подумайте о пропагандистской победе президента России Владимира Путина, если появятся фотографии выведенных из строя американских танков в Украине".

Но и по "Леопардам", которые являются предпочтительной техникой для ВСУ, "есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это займет два или три месяца". "Но увидеть их в бою, скорее всего, придется через несколько месяцев", - резюмирует издание.

Сомнения в том, что скорость прибытия натовских танков слишком медленная для Украины, высказал сегодня и президент Владимир Зеленский в интервью SkyNews. Если танки Abrams прибудут в Украину к августу, будет "слишком поздно", заявил он.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", - сообщил он.

На уточнение журналиста о том, что "не слишком ли поздно" будет, если танки из США прибудут в августе он ответил утвердительно:

"Да. Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", - заявил он.

Также только началось обучение ВСУ работе с немецкими и американскими БМП. Оно займет два месяца. Если эти данные верны (а не являются военной хитростью, чтобы скрыть от России реальные сроки), то и боевые машины пехоты могут начать массированно действовать в Украине только во второй половине весны.

Тем временем из США идут намеки, что рассматриваются и поставки боевых самолетов в будущем. Администрация Байдена "тщательно обсудит" возможность поставки Украине истребителей F-16, и ничего не исключает, заявил советник президента по безопасности Джон Файнер.

Он заявил, что в Вашингтоне не исключают поставку "любых конкретных систем вооружений Украине", и военная помощь ВСУ оказывается "в соответствии с их потребностями с фазами борьбы украинцев".

Ранее передачу F-16 Воздушным силам допустили и в Минобороны США, подчеркнув, что "мы точно ничего не собираемся снимать с повестки".

При этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что о поставке истребителей Киеву не может быть и речи. Но решающий голос тут будет за Вашингтоном.

Отметим, что в экспертных кругах уже давно обсуждается точка зрения, согласно которой работа натовских танков не будет полноценной без авиационных и ракетных систем Альянса. Поэтому их поставка Украине является вопросом времени - но с поправкой на постепенность этого процесса и недопущение перехода его в глобальную войну НАТО и РФ.

Военные перспективы

Исходя из того, что западная бронетехника начнет полноценно действовать на фронте не раньше апреля-мая, у России есть определенный "люфт" для выбора стратегии - оборонительной или наступательной. У обеих есть свои плюсы и минусы.

Наступление - более рискованное предприятие, учитывая, что до нынешних пор РФ крайне медленно преодолевала оборонительные порядки ВСУ. И пока западные разведки не сообщают, что Россия сосредоточила для таких атак нужное количество сил.

Несмотря на это, на Западе регулярно идут разговоры, что Россия готовится наступать этой весной. Об этом написало агентство Bloomberg.

"Кремль стремится продемонстрировать, что его войска могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев отступления, оказывая давление на Киев и его союзников с тем, чтобы они согласились на какое-то перемирие, которое позволит России сохранить контроль над территорией, которую она сейчас оккупирует", - описывают "Блумбергу" ситуацию российские официальные лица и их советники.

Источники издания сообщают, что постоянные неудачи на фронте многих в Кремле заставили более реалистично относиться к своим амбициям и признать, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Однако Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России нести потери (которые уже сейчас исчисляются десятками тысяч, по оценкам США и Европы) позволят ей одержать победу, несмотря на неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, до того, как Киев получит оружие от США и Европы. Весной также на Западе прогнозируют новый виток мобилизации в России (напомним, в Кремле ранее опровергали слухи о новой мобилизации).

"Путин считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в конфликте, который он считает экзистенциальным. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, считают источники Блумберга, а экономика и общество все больше подстраиваются под потребности войны", - говорится в материале.

В то же время, ряд западных аналитиков пишут, что назначение традиционных российских военных во главе "спецоперации" говорит о том, что в стратегии РФ будет меньше авантюрных подходов при планировании кампаний. Поэтому нельзя исключать, что Россия изберет тактику удержания захваченных территорий с ведением тактических боев и активной обороны, а также постепенного продвижения на Донбассе.

Кроме того, не в пользу наличия у РФ каких-либо крупных наступательных планов говорит и отступление российских войск с правобережья Днепра в ноябре прошлого года. Потому что наступление в сторону Одессы и Приднестровье было одним из наиболее вероятных направлений, в случае, если б Москва готовилась к масштабным атакующим действиям где-либо кроме Донбасса. Тем более, что ситуация для армии РФ на правом берегу Днепра к середине ноября еще не была слишком критической (что подтверждали и украинские источники). Но, тем не менее, россияне решили увести оттуда войска и создать новую линию фронта - по Днепру. Которая не подходит для начала нового наступления, но зато удобна для обороны.

В российских военных пабликах уже звучат мнения, что поставки западных танков - это попытка НАТО спровоцировать Москву на немедленное наступление, пока импортная техника не успела встать в строй. Этому же могут служить и постоянные заявления в западных СМИ о подготовке РФ к наступлению (что может иметь целью кроме всего прочего создать уже в самой России ожидания скорых больших успехов на фронте, чтоб подтолкнуть к наступлению российское командование).

В целом это может быть попыткой повторить ситуацию начала вторжения, когда российские силы забуксовали в Украине, понесли большие потери, а тем временем ВСУ подготовились бы контрударам.

Но какое решение по итогу примет РФ - пока неизвестно.