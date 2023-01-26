Вчера, 25 января, было официально объявлено, что Украина таки получит от Запада танки.

Киев просил у Запада танки почти с самого начала войны. После нескольких месяцев интенсивных предметных дискуссий Германия и США синхронно объявили о передаче Украине "Леопардов" и "Абрамсов".

Правда, "Леопарды" придут не раньше весны, а "Абрамсы" - пока вообще неизвестно, когда (в Белом доме заявили о нескольких месяцах).

Берлин опасался, что поставки танков сделают его стороной конфликта, но в итоге согласился не только передать свои танки, но и дал добро на реэкспорт другим западным странами. Свое мнение немцы поменяли, после того, как американцы выполнили их условие и согласились поставлять Украине "Абрамсы".

Первые тяжелые танки вместе с анонсированными еще ранее БМП должны оказаться в Украине весной, когда, по мнению аналитиков, Украина будет готовить наступление.

Ранее в СМИ даже просочились намеки, на каком участке оно может произойти. CNN сообщал, что Запад призывает Украину переключить внимание с "бессмысленного" удержания Бахмута на планирование будущего контрнаступления на юге страны. То есть - наступление к Азовскому морю с целью перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Страна" разбиралась с поставками танков и как они могут изменить ситуацию на фронте.

Выпустить Леопарды

Менее недели назад Германия на конференции "Рамштайн" еще не дала свое согласие на поставку Украине "Леопардов", требуя аналогичное решение Штатов по своим "Абрамсам".

Тогда Берлин подвергся критике со стороны западных союзников и многих украинцев, которые запустили масштабный флешмоб в соцсетях. Однако официальный Киев отреагировал более сдержанно, а министр обороны Алексей Резников даже назвал эту встречу "отличной".

США отвечали, что их "Абрамсы" потребляют слишком большое количество топлива и тяжелые в обслуживании, поэтому не будут столько эффективны для Украины, как более сбалансированные по своим техническим характеристикам "Леопарды".

Однако Берлин настаивал, что достаточно будет поставки даже небольшого количества американских танков, так как это скорее вопрос распределения между двумя крупнейшими западными державами ответственности за выход военной поддержки Украины на новый уровень.

И в итоге Берлин добился своего.

Днем 26 января канцлер Германии Олаф Шольц официально озвучил согласие Германии передать Украине немецкие танки и разрешить реэкспорт третьим странам, а уже вечером и Джо Байден объявил о передаче "Абрамсов".

Правящая Социал-демократическая партия Германии уточнила, что в ближайшее время Украина получит от широкой коалиции европейских стран около 80 "Леопардов". Олаф Шольц говорил, что в эту коалицию входит шесть стран: Польша, Канада, Испания, Португалия и еще два неназванные государства.

"Ближайшее время" - это примерно конец марта, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Впрочем, не исключено, что отдельные страны сделают это и раньше.

Источники ABC News сообщали, что на последнем "Рамштайне" 12 стран выразили готовность поставить Киеву в общей сложности около 100 танков Leopard-2. В частности, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.

Если собрать всю официальную и неофициальную информацию, то получится такая картина:

Испания - 53 танка Leopard (но из них сейчас на ходу только 20, остальные нужно ремонтировать);

Германия - 14 танков Leopard-2;

Нидерланды - 18 танков Leopard-2 (сейчас они находятся у Нидерландов в аренде, но рассматривается вопрос их выкупа для передачи Украине);

Польша - 14 танков Leopard-2;

Португалия - 4 танка Leopard-2;

Норвегия - до 8 танков Leopard-2.

Итого - 111 танков Leopard разной модификации (из них 33 ещё нужно отремонтировать). А в перспективе до года Украина может получить ещё 60-80 западных танков.

Также еще определённое число танков могут предоставить Финляндия и Швеция.

Разная модификация танков создает определенные проблемы с обучением украинцев.

Самые передовые модели 2A6 передает Германия. Они вооружены более длинной пушкой L/55, что улучшает бронепробиваемость. Именно эти танки получит Украина на первом этапе - они уже есть в наличии и готовы к отправке, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Он уточнил, что первые "Леопарды" могут быть доставлены в Украину из Германии примерно через три месяца, для чего "очень скоро" начнутся учения для украинских солдат.

Министр иностранных дел Португалии Жоао Гомеш Кравиньо допускал, что хватит и двух месяцев.

"В первую очередь это будет зависеть от подготовки украинских экипажей. "Леопард" — это очень продвинутая техника, технологически, так что это займет несколько недель, только процесс обучения… После этого есть логистические препятствия, которые необходимо решить с союзниками, так что это займет два или три месяца", – сказал Кравиньо.

А заместитель министра обороны Польши Войцех Скуркевич считает, что Варшава может передать танки Украине уже через несколько недель.

Вчера же в сети появились многочисленные видео переброски "Леопардов". Также ходят слухи, что первые экипажи ВСУ на самом деле уже подготовлены.

Позже Белый дом официально сообщил об отправке в Украину еще 31 танка M1 Abrams, которые сформируют один танковый батальон. Какую именно модификацию "Абрамса" могут поставить Украине, Байден не уточнил.

Американская пресса сообщала, что "Абрамсы" предполагается заказать у производителя, а не передать из запасов американской армии. Это увеличивает сроки поставок, но повышает вероятность, что Украина получит современные версии M1A2+.

На доставку уйдут месяцы, а вскоре начнется подготовка украинских танкистов к использованию этих машин. Также в Украину направят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Кроме того, Британия передаст 14 танков "Челленджер" (обещают до конца марта), Швеция не исключает поставку танков Stridsvagn 122 (модификация немецкого Leopard 2А5), а Франция хочет уже в феврале передать колесные легкие танки AMX10-RC и продолжает думать над поставками тяжелых танков AMX-56 Leclerc.

В Белом доме резюмировали, что Киев для решения задач в рамках ближайших операций получит от Запада сотни единиц бронетехники, в частности танков. Вероятно, цифра названа с учетом также анонсированных ранее боевых машин пехоты.

"Наша цель – минимум два танковых батальона для Украины", - заявил Байден.

Сравнение танков

Сравнивать западные и советские/российские танки довольно проблематично, каждая модель имеет свои особенности, которые влияют на стиль ведения боя. А их эффективность во многом зависит от навыков и опыта экипажа.

Но некие глобальные отличия у натовских и российских танков все же можно вычленить.

Во-первых, западные машины тяжелее.

Боевая масса самой расхожей версии Abrams M1A1 превышает 66 тонн, примерно столько же весит самый современный Leopard 2A7 (более старые модели, которые скорее всего и будут поставлены Украине, легче 60 тонн). Боевая масса Challenger 2 вместе с дополнительной защитой достигает 75 тонн.

Для сравнения - боевая масса российского Т-80У составляет 46 тонн, Т-72Б3 и Т-90 - 46,5 тонн.

Это дает натовским аналогам улучшенную защищенность, но создает проблемы с логистикой. Например, для их транспортировки нужно использовать более тяжелые тягачи с прицепами, поскольку танки не перемещаются на дальние расстояния своим ходом.

Если говорить о том, что бои будут и дальше сосредоточены на юго-востоке Украины, то здесь у россиян будет явное логистическое преимущество.

Однако эксперты заявляют, что более важной является не сама масса танка, а удельное давление на грунт. И этот показатель у западных танков почти идентичен советским-российским - за счет усиленной ходовой части.

Второй момент - сложность в управлении. Западные танки оснащены цифровыми системами управления огнем, наблюдения, связи. Это может дать украинцам существенное преимущество на поле боя, но только при должном уровне подготовки. Если танки начнут вводить в бой "с колес", это может создать проблемы с их применением. Если же обучение затянется на месяцы, это даст России фору для своего наступления, поскольку ее танкисты уже знают свою технику.

И третий нюанс - организация снабжения. Украина получит три очень разных танка, для каждого из которых будет нужен свой набор запчастей, расходных материалов и боеприпасов. Частично это компенсируются тем, что "Абрамсы" и "Леопарды" стоят на вооружении в Польше и там уже есть база для их технического обслуживания и налажена система поставок запчастей и прочих необходимых материалов.

Также пока главным танком явно будет "Леопард" - и по скорости доставки, и по количеству ("Абрамсы" могут прийти в конце года). Поэтому основная обслуживающая база пока будет разворачиваться под него.

"Страна" уже проводила детальное сравнение немецких "Леопардов" с российским основным боевым танком Т-90М ("Прорыв"), а также более старыми версиями Т-80 и Т-72. Если вкратце, то в мировых рейтингах танков "Леопарды" традиционно стоят на первом месте и считаются лучшими в мире. Но в России это оспаривают и утверждают, что по многим параметрам немецкие танки уступают российским. Впрочем, в скором времени этот спор будет разрешен на поле боя.

Теперь поговорим детальнее об американском M1 Abrams.

Это крайне тяжелый танк - тяжелее всех своих "одноклассников", и в своих последних модификациях доходит до 68 тонн (для сравнения - Т-90 весит до 48 тонн, "Леопард" - около 55).

Американские СМИ утверждают, что благодаря этому "Абрамс" лучше защищен, чем все свои конкуренты. Кроме того, он покрыт броней, которая десятки лет модернизировалась и также считается лучшей в классе.

Но этот танк тяжелый, имеет меньший запас хода, чем все свои конкуренты и крайне неэкономен в расходе топлива (что признавали и сами Штаты, когда отказывались от передачи своих танков Украине). Но за счет турбореактивного двигателя считается, тем не менее, маневренным (хотя к самому двигателю у специалистов множество претензий в плане его надежности).

Еще один недостаток защищенности "Абрамса" - это оставшийся со времен "холодной войны" перекос при усилении лобовой части танка. Сегодня, при развитии ручных противотанковых средств, сравнительно дешевые ПТУРы используются против "Абрамсов", как правило, сбоку.

Особенно часто американские танки подбивали, когда они использовались не армией США, а, например силами Саудовской Аравии либо Ирака. Только йеменские повстанцы-хуситы подбили не менее 20 саудовских M1A2S. Не меньше уничтожили и боевики ИГИЛ.

Та же проблема, впрочем, и у российских, да и вообще у всех танков, создававшихся (или проектировавшихся) для "битвы сверхдержав" еще до распада СССР. Но вопрос тут в ремонтопригодности и к цене машины, к чему мы еще вернемся.

Из весомых преимуществ "Абрамса" - размещение боекомплекта в отдельных отсеках с вышибными пластинами, что уменьшает вероятность гибели экипажа при детонации (на Т-90 такой опции нет).

Также, как признают и российские эксперты, бронебойные снаряды "Абрамса" эффективнее, чем те, что используются на Т-90 (они разработаны еще при СССР, тогда как американские чаще модернизировались). Ограничивает огневую мощь российского танка и автомат заряжания, который не предназначен для более мощных снарядов (они просто не помещаются по длине).

Главное преимущество российских танков - они существенно дешевле и "Абрамсов", и "Леопардов": поэтому те же Т-90 долгое время были мировым бестселлером на рынке оружия. Экспортная стоимость танка Т-90С составляет около 2,5 миллиона долларов, а стоимость глубоко модернизированного Т-90МС доходит до 4,3 миллионов.

При этом новые западные танки стоят не менее $6 миллионов, а в большинстве случаев и больше. "Абрамс" на экспорт стоит порядка 8-9 миллионов долларов.

И, наконец, непонятно, как "Абрамс" будет себя вести в условиях Украины: раньше эти машины использовались в основном на Ближнем Востоке. Особенно, если он начнет воевать как раз следующей зимой (и если война до того времени продлится).

В сети с недавних пор расходится видео, как американский танк не может заехать на заснеженный холм, буксует и сползает назад. После этого многие начали задавать вопросы, как поведет себя "Абрамс" в украинской климатической зоне.

Если, конечно, за несколько месяцев, которые США взяли на доставку "Абрамсов", их не усовершенствуют под украинские условия.

Влияние на ход войны

Как уже сообщалось, Украина может в среднесрочной перспективе получить порядка 100 танков и сформировать два танковых батальона. В долгосрочной перспективе - под 200 танков.

При этом Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в конце прошлого года заявлял, что украинским Вооруженным силам для того, чтобы быть эффективными не только в обороне, но и в наступлении, нужно 300 танков, 600–700 БМП, 500 артиллерийских систем.

То есть, танков дают меньше, чем запрашивает Украина. И этот запрос - вряд ли простая попытка выбить с партнеров больше техники: сотни танков объективно мало, чтобы перейти в широкомасштабное наступление.

Объяснение на этот счет опубликовал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов. Он отмечает, что танки Украине дают в первую очередь ради снарядов.

Если со снарядами калибра 155 мм у Запада сейчас возник сильный дефицит, то на складах стран НАТО присутствует большое количество боеприпасов к 120 мм пушкам западных танков, которых должно хватить даже при интенсивном применении.

"Это ключевое, почему нам нужны эти танки", - пишет Бутусов.

Также он считает, что большая масса танков, о которой мы уже писали, вообще исключает тактику массовых танковых прорывов.

"Танки НАТО не предназначены для скоростных "прорывов" в посадки. Попытка использовать их в каком-нибудь быстром блицкриге так же как танки советского образца - то есть все вперед под сопровождение артиллерии, на донбасском черноземе будет обречена на поражение, потому что без детальной разведки местности и маршрутов движения танки просто застрянут. Танки НАТО оптимизированы под современную тактику поиска и уничтожения противника, его экипаж работает как "охотник-убийца". То есть для обнаружения и наблюдения целей и поражения высокоточной пушкой. Танки оптимизированы для уничтожения противника на наиболее опасных участках фронта. В танках НАТО экипаж может воевать долго, там гораздо более комфортные условия и максимально высокая защищенность людей", - пишет Бутусов.

При этом он подтверждает, что эксплуатация и ремонт западных танков требует более профессионального подхода экипажа и ремонтников, иначе они могут быстро выйти из строя, а эвакуировать такую махину с поля боя будет крайне тяжело.

Иными словами, передаваемые танки будут, в основном, использоваться как самоходные артиллерийские установки (но при этом хорошо защищенные мощной броней). Россияне, к слову, также сейчас используют танки зачастую именно как артиллерию и для штурмовых действий в городе (особенно активно применялись они во время уличных боев в Мариуполе для поражения огневых точек).

При этом передаваемые танки смогут решить (по крайней мере на какое-то время) проблему дефицита снарядов к артиллерии.

Правда, здесь есть ограничения. В модернизированных моделях как западных, так и российских танков (Абрамс, Леопард, Т-80 и Т-90), заявляется примерно одинаковая эффективная дальность стрельбы - порядка 4-5 км (для некоторых типов снарядов она может доходить до 12 км). То есть, танки для стрельбы должны будут размещаться недалеко от линии фронта, где у противника много возможностей для их поражения. Начиная от беспилотников и заканчивая артиллерией и ПТУРСами.

Так или иначе, но западные танки, безусловно, усилят огневую мощь украинской армии.

И, как пишут западные СМИ и заявляют официальные лица, помогут ВСУ перейти в контрнаступление - предположительно, на юге.

Наступление здесь позволило бы ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым, зайти во фланг группировке противника на левом берегу Днепра в Херсонской области (вынудив ее отойти на полуостров, чтобы избежать окружения) и получить возможность наносить удары уже по объектам России в Крыму.

Впрочем, россияне активно укрепляют это направление и насыщают его силами. И, судя по всему, отступать с него (как из Херсона в ноябре) не намерены, так как сухопутный коридор в Крым имеет для них стратегическое значение.

Эскалация России с НАТО и сценарии наступления

Германия долгое время не хотела передавать танки, чтобы не ухудшать и без того напряженные отношения с Россией и избегать эскалации войны. Об этом же заявляла оппозиция Шольцу во время его отчета в парламенте.

Представитель правой AFD заявил, что канцлер "выбросил за борт принципы, которые у нас были после Второй мировой войны" и теперь Шольц "войдет в историю как канцлер, который растоптал это наследие".

На это Шольц ответил, что в нарушении принципов виновата Москва.

"Причиной вызовов, с которыми мы сталкиваемся, является страшная агрессивная война против Украины. Ужасная война, в которой принципы, о которых мы договорились в Европе, были поставлены под сомнение. В них содержалось четкое заявление о том, что границы не будут изменены насилием. Агрессивная война России — это империалистическая война. Это противоречит принципам", - ответил Шольц.

Он признает, что многие немцы обеспокоены решением передать танки, так как боятся эскалации войны.

"Пожалуйста, доверьтесь нам, доверьтесь правительству, мы продолжим работу на международном уровне. Мы сделали поддержку возможной без увеличения рисков в неправильном направлении", - говорит канцлер.

Также Шольц заявил, что Германия будет придерживаться принципа, что эскалации между Россией и НАТО нужно избежать.

"Мы будем делать все необходимое и возможное для поддержки Украины, но в то же время для предотвращения эскалации войны между Россией и НАТО. Мы не будем посылать наземные войска. Непосредственного участия войск НАТО в этой войне не будет. Этого не было до сих пор, этого не будет в будущем", - заявил Шольц.

Он добавил, что отправка Украине боевых самолетов исключена, хотя замглавы МИД Андрей Мельник уже озвучил такой призыв.

Россия еще до официального решения о передаче угрожала Германии последствиями.

А вчера российское посольство в Берлине выступило с заявлением, что решение Германии отправить Украине танки Leopard "переводит конфликт на новый уровень противостояния".

Также на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями глава делегации РФ Константин Гаврилов заявил, что если Вашингтон и страны НАТО поставят Украине "вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий", это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия".

Также Гаврилов заявил, что Москва будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение "грязных" ядерных бомб "со всеми вытекающими последствиями".

Однако советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США не видят никаких признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Украине. В то же время Россия на фоне последних решений Запада снова "разморозила" тему нанесения локального ядерного удара - то есть, по Украине.

Но такую риторику Москва использует не впервые, и с тех пор на нее стали обращать меньше внимания.

Да и, судя по всему, Россия намеревается преодолеть эту ситуацию конвенциональным оружием. И определенный временной задел у нее для этого есть.

Очевидно, что до получения полного объема заявленных бронетанковых систем, а также введения их в строй и обучения ВСУ, пройдет несколько месяцев. Это время Москва может использовать для крупной атаки - когда у ВСУ уже во многом исчерпаны запасы советской техники, а западная в строй еще не встала (о вероятности крупного наступления РФ заявляют и украинское командование, и на Западе).

Также произойдет это на фоне дефицита основных снарядов у Киева и НАТО (дефицит есть и у РФ, но не такой сильный).

Ответной стратегией Украины может стать сдерживание нового российского наступления, чтобы оно захлебнулось и перешло в полупозиционное состояние (как было на первых этапах войны, да и сейчас). За время этих боев ВСУ должны "пересесть" на западную технику и нанести контрудар.

Впрочем, пока непонятно, какую стратегию выберет Россия:

Наступать в ближайшее время, воспользовавшись проблемным периодом у ВСУ. Бросить все ресурсы на укрепление своей обороны, сдержать наступление ВСУ и получить таким образом в перспективе больше времени на подготовку сил для собственного наступления. Либо продолжать оборону, демонстрируя Украине и Западу, что они не смогут прорвать фронт и одержать военную победу и побуждать их согласиться заключить перемирие по линии фронта, которая де-факто станет новой границей.

Выбор зависит от военных ресурсов, которые сможет саккумулировать Москва и в какие сроки.