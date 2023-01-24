В соцсетях запустили флешмоб с призывом разморозить поставку Украине немецких танков Leopard.

Пользователи сетей массово фотографируются в одежде с леопардовым принтом и призывают "выпустить леопардов", используя хештег freetheleopards.

По этому хештегу в Instagram уже есть более тысячи публикаций.

Напомним, ранее в Госдепе сказали, что в ближайшие дни Германия примет решение по поводу поставок танков в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал скорое решение по поводу танков "Леопард" для Украины. И объяснил, что пока останавливает ФРГ от этого шага.

Война в Украине продолжается уже 335-й день. Мы следим за новостями 24 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 334-го дня войны. В украинской разведке заявили, что в феврале-марте будут развиваться активные боевые действия на Донбассе. Также ГУР Минобороны допустило вероятное наступление россиян на Купянском направлении. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели станут решающими в войне в Украине. А в The New York Times написали, что война в Украине вступает в новую, более смертоносную и судьбоносную фазу.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, почему Германия блокирует поставки танков Украине.