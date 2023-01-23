Представитель Госдепартамента США Нед Прайс допустил, что в ближайшие дни от Германии можно ждать новостей по ситуации с поставками в Украину танков "Леопард".

Об этом Прайс заявил на брифинге 23 января.

"По моим ощущениям, с учётом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счёт от Германии", - сказал Прайс.

По данным журналистов, одна из причин отказа Германии разрешить передачу Украине немецких танков - экономическая.

Если Берлин даст разрешение другим странам на реэкспорт "Леопардов", то впоследствии их могут заменить американскими "Абрамсами". То есть Германия потеряет свои нынешние рынки.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус пообещал скорое решение по поводу танков "Леопард" для Украины. И объяснил, что пока останавливает ФРГ от этого шага.

"Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он журналистам.