Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал скорое решение по танкам "Леопард" для Украины. И изложил то, что пока останавливает ФРГ от этого шага.

"Это не просто вопрос доставки или не доставки танков. Взвешиваются все последствия не только бездействия, но и действия", — сказал он телеканалу ARD.

По его словам, речь идет о вопросе безопасности немецкого населения и нежелании Германии становиться участником войны. "И в то же время всеми силами нужно поддерживать Украину, чтобы она выиграла эту войну", - добавил Писториус.

"Скоро будет решение", - заявил он. Но зависит оно от многих факторов. Есть и другие государства, "которые могут внести свой вклад".

Министр напомнил, что на встрече в Рамштайне в далеко не все страны согласились на передачу своих танков Украине. "Были страны, которые ясно заявили, что мы не продвинулись так далеко с нашим решением и не обсуждали его в наших кабинетах. Это процесс, который идет, и Германия не была изолирована", - сообщил Писториус.

Ранее СМИ писали о том, что Берлин требует от США согласия на поставку танков "Абрамс" Украине. И только после этого согласен открыть передачу "Леопардов".

Тем временем президент Зеленский признал, что поставки западных танков ситуацию на фронте не изменят. Он поблагодарил за военную помощь Украине многие страны, но не Германию.