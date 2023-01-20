Министр обороны Польши Мариуш Блащак после встречи в формате "Рамштайн" в Германии подтвердил отсутствие решения о поставках танков Leopard Украине.

Заявление министра на пресс-конференции цитирует польское издание Onet, которое заявляет о "провале саммита в Рамштайне".

По словам Блащака, после заседания союзников не было принято никаких решений о передаче Украине танков Leopard. Однако министр заверил, что страны, которые планировали передавать танки Киеву, продолжат встречи для того, чтобы прийти к единогласному решению в этом вопросе.

"Мы также общались с 15 странами, которые используют танки Leopard. Мы говорили об оснащении Украины этими тяжелыми танками", – заявил глава Минобороны Польши.

Ранее мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Берлином будут продолжаться консультации по поводу поставок Украине танков Leopard 2.

Война в Украине продолжается уже 331-й день. Мы следим за новостями 20 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 330-го дня войны. Российские войска пытаются прощупывать оборону вокруг Константиновки и продолжают атаки на Бахмут. Украина накануне встречи министров обороны НАТО на базе "Рамштайн" в Германии сделала несколько заявлений о необходимости дать больше оружия, чтобы изменить ход войны. В своем "танковом" обращении к Европе министры Резников и Кулеба заявили, что есть угроза нового полномасштабного наступления РФ.

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