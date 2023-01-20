Германия получила первый официальный запрос на передачу Украине танков Leopard 2, которые ФРГ готова была поставить Киеву при одном условии.

Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News.

Он не уточнил, какая именно страна сделала запрос, британский телеканал предполагает, что это была Польша, публично объявившая о соответствующих намерениях.

"Насколько я понимаю, сегодня поступил официальный запрос от страны - я не знаю никаких подробностей о том, кто или что - и, очевидно, это процесс, который необходимо проработать", - сказал Уоллес после переговоров с 10 союзниками на военной базе в Эстонии.

На вопрос журналистов, считает ли он, что Германия должна одобрить поставку, Уоллес сказал: "Я хочу, чтобы как можно больше танков поддерживали усилия Украины в 2023 году".

А министр обороны Литвы заявил, что несколько стран уже сегодня объявят о своем намерении отправить Украине "Леопарды".

"Некоторые страны обязательно отправят танки "Леопард" в Украину, это точно", - сказал Арвидас Анусаускас.

Напомним, Германия пока разрешения на реэкспорт своих танков для Украины не давала и увязывает этот вопрос с поставками "Абрамсов" Киеву (что Штаты делать отказываются).

Также мы писали, что в Польше намекнули, что могут поставить танки Украине, не дожидаясь решения Германии.

Кроме того, сообщалось, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие часы или утром 20 января станет ясно, разрешит ли Германия другим странам поставить танки Leopard 2 Украине.