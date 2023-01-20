Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие часы или утром 20 января станет ясно, разрешит ли Германия другим странам поставить танки Leopard 2 Украине.

Об этом министр сказал в интервью телеканалу ARD, сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, по словам Писториуса, поставка немецких танков возможна независимо от США, пишет Der Spiegel.

Министр заявил, что не видит в поставке Украине основных боевых танков США "Абрамс" условие для возможной отправки немецких основных боевых танков.

"Мне неизвестно о такой связи", - добавил он.

На вопрос, будет ли Германия поставлять основные боевые танки без участия США, Писториус ответил, что этот вопрос канцлер Олаф Шольц обсуждал с президентом США Джо Байденом.

"Я почти уверен, что мы примем решение по этому поводу в ближайшие несколько дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", – добавил министр.

Напомним, на днях министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что новый министр обороны Германии Борис Писториус может принять положительное решение по поводу поставок Украине танков Leopard.

Ранее мы писали, что накануне Олаф Шольц публично уклонился от ответа на вопрос, разрешит ли Берлин поставки танков Leopard в Украину.

Тем временем парламент Германии отложил голосование в поддержку передачи танков Leopard в Украину.