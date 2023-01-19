Министр обороны США Ллойд Остин пообещал "давить на немцев", чтобы склонить их к передаче Украине танков Leopard.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного сотрудника Минобороны США.

"Мы весьма оптимистично смотрим на перспективы прогресса по этому вопросу к концу недели", - сообщил собеседник телеканала.

Сегодня, 19 января, глава Пентагона Лойд Остин в Германии провел встречу с новым министром обороны ФРГ Борисом Писториусом перед завтрашней встречей в формате "Рамштайн".

По данным СNN, перед встречей с Писториусом Остин назвал Германию "одним из наших самых важных союзников" и выразил благодарность правительству ФРГ "за все, что оно сделало для укрепления обороноспособности Украины".

О танках перед встречей Остин не говорил ничего.

Также Остин сообщил в встрече в своем Твиттер-аккаунте. Он написал, что "с нетерпением ждет совместной работы для решения общих проблем".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц согласен передать танки, но лишь при условии, если США также пойдут на такой шаг. США же отказываются предоставлять Украине свои "Абрамсы", ссылаясь на то, что это чрезвычайно сложные и требовательные машины.

Также сообщалось, что новый министр обороны ФРГ может принять положительное решение о поставках танков "Леопард" Украине.