Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что новый министр обороны Германии Борис Писториус может принять положительное решение по поводу поставок Украине танков "Леопард".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Хабека радиостанции Deutschlandfunk.

"Когда объявляется человек, когда он является министром обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно", — сказал Хабек.

При этом в своих первых комментариях на новой должности Писториус не упомянул об оружии для Украины.

"Я знаю важность этой задачи", - только произнес он.

Reuters сообщает, что "решение находится на столе у нового министра обороны Германии Бориса Писториуса".

В четверг Писториус встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии нового саммита на авиабазе "Рамштайн", где должны обсуждать вопрос поставки танков, говорится в заметке агентства.

О том, что Германия намерена передать Украине вооружение, сообщал сегодня мэр Киева Виталий Кличко по результатам общения с вице-канцлером ФРГ Хабеком.

Напомним, вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.