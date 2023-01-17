Германия приняла решение о передаче нового вооружения Украине - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком. После встречи столичный градоначальник заявил, что Германия решила передать Украине новое вооружение.
Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале 17 января.
"Говорили о дальнейшей поддержке и помощи Украине. В частности, о передаче вооружения. Позитивные решения приняты. Хорошие новости будут скоро", - сообщил Кличко.
Ранее немецкие СМИ писали о том, что Германия раздумывает над передачей Киеву основных боевых танков "Леопард".
Война в Украине продолжается уже 328-й день. Мы следим за новостями 17 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 327-го дня войны. На фронте россияне наступали на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ отбили 15 атак врага. В Днепре продолжался разбор завалов в многоэтажке после ракетного удара РФ 14 января. В Беларуси начались совместные с Россией летные учения. Американский Институт изучения войны предположил, что РФ может в ближайшее время попытаться осуществить крупное наступление.
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