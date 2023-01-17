Во вторник, 17 января, в Украине идет уже 328-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, читайте подробнее в итогах за 16 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

17 января

06:22 Последствия вчерашнего удара по торговому центру в Донецке.

Сегодня ночью из-под завалов извлекли тела ещё двух человек (число погибших выросло до трёх).

06:20 Госсекретарь США Блинкен совершит 5-6 февраля визит в Китай, где среди прочих вопросов, будет обсуждаться Украина.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Politico.

Американские эксперты говорят, что отношения Китая и США стали "опасно плохими", и визит Блинкена покажет, имела ли эффект встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите G20.

Основные темы встречи - Тайвань и торговые вопросы, а также расширение ядерного арсенала Китая.