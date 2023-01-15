Немецкие танки Leopard. Иллюстративное фото: Wikimedia

Германия обсуждает, как она сможет передавать Украине боевые танки Leopard.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина.

"Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной боеспособности", - говорится в статье.

Однако, констатируют авторы, Германия вряд ли сможет сопротивляться давлению. И уже готовится к поставкам танков.

Один из вариантов, над которым размышляют в Берлине, - предоставить Украине "Леопарды", которые предназначались для Словакии и Чехии. Но чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада со стороны бундесвера (то есть, немецкой армии), говорится в публикации.

Германия думает, как будет передавать Украине танки Leopard

Ранее мы писали, что глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что даже если власти Германии примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то немецкому концерну понадобится год, чтобы их отправить в Украину.

Также "Страна" подробно рассказывала, что означает отправка танков Leopard 2 в Украину для хода войны.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться