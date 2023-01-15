Германия обсуждает, как она сможет передавать Украине боевые танки Leopard.

Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина.

"Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной боеспособности", - говорится в статье.

Однако, констатируют авторы, Германия вряд ли сможет сопротивляться давлению. И уже готовится к поставкам танков.

Один из вариантов, над которым размышляют в Берлине, - предоставить Украине "Леопарды", которые предназначались для Словакии и Чехии. Но чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада со стороны бундесвера (то есть, немецкой армии), говорится в публикации.

Ранее мы писали, что глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что даже если власти Германии примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то немецкому концерну понадобится год, чтобы их отправить в Украину.

Также "Страна" подробно рассказывала, что означает отправка танков Leopard 2 в Украину для хода войны.