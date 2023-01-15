Германия под давлением союзников готовится к поставкам танков Leopard в Украину
Германия обсуждает, как она сможет передавать Украине боевые танки Leopard.
Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
Дискуссию спровоцировали Польша, Финляндия и Испания, которые хотят передать Киеву танки из собственных запасов. Но на это нужно согласие Берлина.
"Минобороны ФРГ не хочет отдавать Украине собственные танки, потому что в таком случае видит угрозу для собственной боеспособности", - говорится в статье.
Однако, констатируют авторы, Германия вряд ли сможет сопротивляться давлению. И уже готовится к поставкам танков.
Один из вариантов, над которым размышляют в Берлине, - предоставить Украине "Леопарды", которые предназначались для Словакии и Чехии. Но чтобы Киев получил в конечном итоге от ФРГ хотя бы 15 танков, все равно не обойтись без вклада со стороны бундесвера (то есть, немецкой армии), говорится в публикации.
Ранее мы писали, что глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что даже если власти Германии примут решение об отправке Киеву танков Leopard, то немецкому концерну понадобится год, чтобы их отправить в Украину.
Также "Страна" подробно рассказывала, что означает отправка танков Leopard 2 в Украину для хода войны.