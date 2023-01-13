Власти Германии на следующей неделе примут решение об отправке танков "Леопард" Украине. Скорее всего, оно будет положительным.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сообщается, что Германия вынуждена принять решение, поскольку европейские союзники оценивают, как помочь Киеву в случае усиления боевых действий весной.

По словам двух официальных лиц, знакомых с мнением правительства, поскольку призывы к Берлину предоставить тяжелые танки участились, Германия, скорее всего, решит поставить "Леопарды".

Берлин примет решение до встречи представителей министерств обороны союзных стран 20 января. Накануне встречи проведут переговоры министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из Германии Кристин Ламбрехт.

По словам чиновника, общавшегося с агентством на условиях анонимности, на встрече в Рамштайне Ламбрехт даст четкий ответ о "Леопардах". По состоянию на вчера Берлин еще не принял конкретного решения, но, как сказал другой европейский чиновник, давление на Германию с целью отправки тяжелых танков растет.

Теперь есть признаки того, что канцлер Олаф Шольц может отказаться от своих первоначальных возражений против отправки танков "Леопард" Украине или что он может позволить Польше и Финляндии передать их "Леопарды" Киеву, что требует согласия Берлина.

"Германия не должна стоять на пути, когда другие страны решают поддержать Украину, независимо от того, что решит Германия", - заявил в четверг вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в связи с запросом Польши на отправку танков "Леопард 2". Министр юстиции Марко Бушман также заявил в интервью в пятницу, что отправка танков "не должна быть табу".

Ранее мы писали о том, что означает отправка танков "Леопард 2" в Украину для хода войны.

Мы также сообщали, что по данным The New York Times, Запад начал готовить ВСУ к весеннему наступлению россиян, для этого и будут переданы танки.