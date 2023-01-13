Правительство Великобритании в понедельник планирует заявить о решении передать Украине боевые танки Challenger 2.

Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, Украина уверена, что Британия вскоре объявит о своих планах отправить около 10 танков Challenger 2, что в свою очередь, поможет Германии разрешить реэкспорт своих танков Leopard 2.

Отмечается, что Британия уже приняла решение в пользу этого шага, поскольку давление на Берлин растет накануне встречи западных министров обороны в следующую пятницу в рамках формата Рамштайн.

Ранее в The New York Times писали, что США, Британия и Польша давят на Германию по вопросу предоставления танков, тогда как ФРГ хочет сохранить "особые отношения с Россией".

Также мы писали, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек поддержал отправку танков Leopard Украине. В то время как правящая социал-демократическая партия Германии настроена по этому поводу гораздо скептичнее.

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