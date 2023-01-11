После заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности поставить Украине роту танков "Леопард", пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака заявил, что Великобритания усилит свою поддержку Киева и предоставит стране "те военные технологии, которые помогут выиграть войну", включая танки.

Об этом пишет Financial Times.

По его словам, Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу работать с союзниками в ближайшие недели, чтобы обсудить, "как мы можем двигаться дальше и быстрее в нашей поддержке Украины, включая поставки танков".

"Мы ускоряем нашу поддержку Украины военными технологиями следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам кардинальный потенциал", - сказал представитель Даунинг-Стрит.

Однако окончательное решение о таких еще не принято, сказал пресс-секретарь.

Напомним, генсек НАТО призвал усилить военную помощь Украине на фоне ожесточенных боев в Бахмуте и Соледаре.

По данным западных СМИ, в Британии уже несколько недель обсуждают передачу Украине около 10 танков Challenger 2.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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