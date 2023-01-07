Приняв решение передать колесные танки AMX-10 RC Украине президент Франции Макрон перешел красную линию.

Об этом говорится в статье, опубликованной 7 января в издании The Daily Telegraph.

В газете отмечают, что президент Франции обогнал руководителей США, Великобритании и Германии, еще не решившихся на поставки в Украину такой бронетехники. Таким образом, Франция теперь "перехватывает инициативу помощи Украине у Британии".

Упоминая новогоднее обращение Макрона, в котором тот пообещал помочь Украине победить, The Daily Telegraph делает вывод, что в риторике французского президента произошло кардинальное изменение.

Газета предполагает, что это вызвано тем, что президент Франции якобы более не считает возможным договориться с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что Франция выводит военную помощь Украины на новый уровень, первой предоставляя западные танки.

Война в Украине продолжается уже 318-й день. "Страна" следит за новостями 7 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 317-го дня войны. В Беларусь россияне продолжают демонстративно подтягивать войска и технику. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что РФ готова нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. США выделили Украине 3-миллиардный пакет помощи, куда впервые внесли 50 боевых машин Bradley, Германия пообещала, что предоставит Украине 40 бронетранспортеров Marder и одну систему ПВО "Patriot"

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.