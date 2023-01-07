В субботу, 7 января, в Украине идет уже 318-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 6 января.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

7 января

10:42 Вице-премьер Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу и не полагаться только на социальную помощь.

Также она посоветовала "не ждать возвращения на прежнее место работы".

"Работодателей призываю идти навстречу переселенцам и активнее давать им работу. Переселенцев призываю не ждать, активнее трудоустраиваться", - добавила Верещук.

9:00 В течение последних нескольких недель одним из мест наиболее ожесточенных боевых действий остается район вокруг временно оккупированного россиянами города Кременная Луганской области.

Об этом пишет разведка Минобороны Великобритании.

"В течение последних трех недель боевые действия вокруг Кременной сосредотачивались на густо покрытой лесом местности к западу от города", - говорится в сообщении.

Британская разведка добавляет, что хвойные леса обеспечивают определенное прикрытие от воздушной разведки даже в зимний период, поэтому обе стороны, скорее всего, пытаются точно корректировать собственный артиллерийский огонь.

"Как это характерно для боя в лесу, боевые действия в основном сводятся к боям пехоты в пешем порядке, часто на коротких дистанциях", - отмечает разведка.

"Российское командование, скорее всего, будет рассматривать давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского направления, которое они считают ключевым для обеспечения любого будущего наступления с целью оккупации остальной Донецкой области", - констатирует разведка Великобритании.

8:18 Главное из утренней сводки Генштаба ВСУ:

1. Основное наступление Россия ведёт на Бахмутском направлении.

2. Противник атаковал в районе Белогоровки, Дибровы, Стельмаховки и Макеевки в Луганской области.

А также - у Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы в Донецкой области.

3. Упомянутая выше Соль - это станция к северо-западу от Соледара и к югу от Краснополья.

Вчера были сообщения о том, что противник там продвинулся и пытается таким образом заблокировать украинские силы в Соледаре. Официально это не подтверждали, но бои в районе Соли, как видим, в сводку попали.