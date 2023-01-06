После систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.

Об этом заявил в пятницу, 6 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДOM.



"Германия заняла жесткую и очень четкую позицию, первой в мире отказавшись от тотальной энергетической зависимости РФ. Также эта страна абсолютно точно идет на передачу Украине тяжелого вооружения, увеличивая номенклатуру. Следующим шагом станет поставка Украине танков Leopard", – сказал Подоляк.

Напомним, сегодня председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и предположила, что следующей поставкой станут танки Leopard.

В то же время эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков Leopard в Украину.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.