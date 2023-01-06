"Это - следующий шаг". У Зеленского считают, что Германия поставит в Украину танки Leopard
После систем ПВО Patriot и БМП Marder Германия передаст Украине танки Leopard.
Об этом заявил в пятницу, 6 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДOM.
"Германия заняла жесткую и очень четкую позицию, первой в мире отказавшись от тотальной энергетической зависимости РФ. Также эта страна абсолютно точно идет на передачу Украине тяжелого вооружения, увеличивая номенклатуру. Следующим шагом станет поставка Украине танков Leopard", – сказал Подоляк.
Напомним, сегодня председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и предположила, что следующей поставкой станут танки Leopard.
В то же время эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков Leopard в Украину.
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