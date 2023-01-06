Председатель оборонного комитета Бундестага Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение федерального правительства Германии поставить Украине бронетранспортеры Marder и предположила, что следующей поставкой станут танки Leopard.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Это большое облегчение, что правительство Германии и особенно канцелярия наконец расчищают путь для поставки бронетехники в Украину. Это происходит очень поздно, но не слишком. Наши усилия дали результат. Но: мы не сдадимся. После Marder идут Leopard", - написала Штрак-Циммерманн.

Напомним, вчера после разговора канцлера Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом Германия решила поставить в Украину БМП Marder и систему ПВО Patriot.

Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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