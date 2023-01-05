Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. Фото: pixabay

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли ракетные системы, беспилотники, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

По информации, размещенной на сайте, в Украину отправили:

  • 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;
  • 2 бронированные эвакуационные машины;
  • один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos;
  • 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;
  • 63 пикапа;
  • 17 грузовиков 8х8;
  • 8 разведывательных дронов;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 27 антидроновых датчиков и глушилок.

Кроме того, в Украину отправлено 7 машин для пограничной службы, 12 крупнотоннажных прицепов; 21 генератор, 32 мобильных системы отопления, одна машина скорой помощи, 36400 шерстяных одеял.

Напомним, ранее эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков "Леопард" в Украину

Также мы сообщали, США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. При этом в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения боев в Украине.

 

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