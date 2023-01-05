Германия передала Украине новую партию военной помощи
Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли ракетные системы, беспилотники, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
По информации, размещенной на сайте, в Украину отправили:
- 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;
- 2 бронированные эвакуационные машины;
- один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos;
- 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;
- 63 пикапа;
- 17 грузовиков 8х8;
- 8 разведывательных дронов;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 27 антидроновых датчиков и глушилок.
Кроме того, в Украину отправлено 7 машин для пограничной службы, 12 крупнотоннажных прицепов; 21 генератор, 32 мобильных системы отопления, одна машина скорой помощи, 36400 шерстяных одеял.
Напомним, ранее эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков "Леопард" в Украину.
Также мы сообщали, США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. При этом в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения боев в Украине.