Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него вошли ракетные системы, беспилотники, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

По информации, размещенной на сайте, в Украину отправили:

20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;

2 бронированные эвакуационные машины;

один тягач - транспортер танков М1070 Oshkos;

7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;

63 пикапа;

17 грузовиков 8х8;

8 разведывательных дронов;

30 систем обнаружения дронов;

27 антидроновых датчиков и глушилок.

Кроме того, в Украину отправлено 7 машин для пограничной службы, 12 крупнотоннажных прицепов; 21 генератор, 32 мобильных системы отопления, одна машина скорой помощи, 36400 шерстяных одеял.

Напомним, ранее эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков "Леопард" в Украину.

Также мы сообщали, США планируют в ближайшие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. При этом в Вашингтоне не ожидают скорого прекращения боев в Украине.