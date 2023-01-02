Эксперт по вопросам внешней политики правящей Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер заявил, что Берлин не планирует предпринимать самостоятельных действий по отправке танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Spiegel.

"Это, безусловно, останется в рамках нашей внешнеполитической линии, чтобы не было никаких непродуманных единоличных усилий. Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", - заявил Мюллер.

Также он сообщил, что США и Франция также имеют подобные системы, но они не поставляют их.

"Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны", - уточнил Мюллер.

Также он добавил, что Германия и дальше будет поддерживать Украине самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что в США обсуждают поставки в Украину легких танков M2 Bradley.

Также мы писали, что во время прямых переговоров Германия пообещала передать Украине больше оружия и боеприпасов.