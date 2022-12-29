США рассматривают возможность отправить боевые машины M2 Bradley в Украину в рамках дальнейшей военной поддержки.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников.

"Bradley обеспечит значительное увеличение наземных боевых возможностей, поскольку, по сути, это легкий танк", - сказал бывший аналитик Белого дома из оборонного бюджета Марк Канкиан, который сейчас работает в Центре стратегических и международных исследований.

В отличие от M113, которые США передали Украине раньше, Bradley вооружены мощной 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Ранее мы писали, что недавно Владимир Зеленский персонально обратился к лидерам европейских государств с призывом увеличить поставки Украине конкретных типов вооружений.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.