В четверг, 29 декабря, в Украине идет уже 309-й день войны с РФ.

О главных событиях вчерашнего дня читайте подробнее в итогах за 28 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

29 декабря

09:25 Пишут, что в Одессе после сообщений о прилетах пропали свет и вода.

09:23 Арестович предупреждает еще о 2-3 новых волнах ракетных атак.

09:22 Еще фото из Одессы, где местные паблики сообщали о прилете.

09:21 Кличко заявил о возможных перебоях со светом и водой в Киеве и призвал сделать запасы.

09:18 Мэр Львова Садовой подтвердил взрывы и призвал сидеть в укрытиях.

09:17 Львовские телеграм-каналы сообщают о взрывах.

09:16 В Одессе пишут о прилете.

09:13 Новый взрыв в Одессе. Пишут, что очень мощный.

09:13 Еще фото с места прилета в Харькове.

09:12 Воздушные силы Украины сообщают, что ракетная атака идет с разных направлений, как с воздуха, так и с моря. ПВО работает по всей стране.

09:10 Кличко без подробностей подтвердил взрывы в Киеве.

09:09 Мэр Харькова подтвердил обстрел. Предварительно прилеты по Слободскому району.

Местные паблики пишут об остановке метро.

09:08 В Киеве обломки ракеты повредили дом в Дарницком районе и стоящий рядом автомобиль. Информация по жертвам уточняется.

09:07 Харьковские паблики сообщают о прилете.

09:07 В столице взрывы слышит центр и левый берег, сообщают местные жители.

09:04 Взрывы в Киеве и Николаеве.

09:00 Сообщают о взрыве в Харькове.

08:59 Новые взрывы в Одессе.

08:56 Работу ПВО над Одесской областью подтвердили власти региона.

08:55 ПВО работает в Полтавской области.

Тем временем губернатор Николаевщины Ким сообщил о сбитии еще двух ракет в Черноморском регионе.

08:54 Хотя о прилетах официально не сообщалось, "Укрзализныця" уже пишет о том, что частично обесточена инфраструктура и начались задержки поездов.

08:52 Над Черным морем сбиты три российские ракеты, сообщил губернатор Николаевской области Ким.

08:51 Сообщается о новой ракетной волне со стороны Черного моря.

08:50 Есть угроза ракетного удара по Львовской области, заявил губернатор Максим Козицкий.

08:48 Небо над Одесской областью. Судя по всему, следы сбитой ракеты.

08:47 Также ракеты летят над Житомирской областью, по ним работает ПВО, подтвердил губернатор Виталий Бунечко.

08:44 Работу ПВО в Киевской области подтвердил губернатор Кулеба.

08:43 В Одесской и Днепропетровской областях превентивно выключили свет, сообщает ДТЭК. Как заявляется, это позволяет снизить ущерб от прилетов.

08:40 В Одесской области сбили ракету.

08:39 Пишут о пожаре в Киеве после прилета. Власти пока попаданий не подтверждали.

08:37 Еще видео столба дыма где-то в Киевской области.

08:36 Столб дыма в Киевской области после взрыва.

08:35 Работает ПВО в Житомирской области, сообщают телеграм-каналы. Там слышны взрывы.

08:32 Сообщают о взрыве в Одессе.

08:32 Военная администрация Киева подтвердила работу ПВО в столице.

08:29 Сбита российская ракета над Сумской областью, заявил спикер Одесской ОВА Братчук со ссылкой на командование "Север".

08:26 Сообщают, что под Киевом сбили ракету.

08:25 В Киеве слышат взрывы.

08:24 Сообщают о взрывах в Киевской области. Предварительно - работа ПВО.

08:22 В Кривом Роге превентивно выключили свет, опасаясь ракетных ударов.

08:21 Тем временем ПВО работает не только в Украине. Сообщают о сбитии ракеты над Белгородом.

08:20 Советник Офиса президента Арестович сообщает о том, что по Украине сегодня планируют направить более 100 ракет за несколько волн.

Одна из целей - Киев.

08:16 Пишут о работе ПВО на границе Киевской и Черниговской областей.

Также идут сообщения о пролете ракет в сторону Броваров (Киевская область).

08:14 В Черкасской области предупредили жителей об аварийных отключениях энергии.

08:11 Сообщают, что две ракеты пролетели над Конотопом в Сумской области.

08:10 В Одессе, где еще вчера действовали почасовые отключения, сегодня утром их отменили и ввели экстренные.

Так было во многих регионах и накануне предыдущей ракетной атаки.

Напомним, губернаторы сообщили о пуске ракет по Украине этим утром.

08:04 Воздушная тревога накрыла всю территорию Украины.

08:03 Есть угроза ракетного удара по Киевской области, сообщил губернатор Алексей Кулеба.

08:00 Представители ряда украинских регионов предупредили о ракетной атаке и советуют зарядить телефоны и запастись водой.

07:58 Первые российские ракеты летят в сторону Сум, заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

Ранее сообщалось о взлете 13-ти российских бомбардировщиков. В стране воздушная тревога.

07:57 Военные действия в Украине зашли в тупик, заявил глава разведки Кирилл Буданов.

Причина - ни Украина, ни Россия не могут добиться значительных успехов. "Ситуация просто застопорилась и не двигается", - сказал Буданов в интервью "Би-би-си".

По словам Буданова, Россия "сейчас полностью зашла в тупик", понеся очень значительные потери. И, по его мнению, Кремль решил объявить еще одну мобилизацию.

Но, добавил он, украинским силам по-прежнему не хватает ресурсов для продвижения вперед во многих областях. "Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они тоже. Мы с нетерпением ждем новых поставок оружия и прибытия более совершенного оружия", - заявил глава ГУР.

07:50 Главное из утренней сводки Генштаба.

За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов - по гражданской инфраструктуре Константиновке Донецкой области и по Харькову.

Этой ночью россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БПЛА "Шахид-136". 11 этих дронов были сбиты.

Противник продолжает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

Отражены атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области. А также - Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа Донецкой области.

07:40 Фото демонтированного памятника Екатерине Второй и другим основателям Одессы.

Вместе с ней этой ночью "декоммунизировали" полководца Александра Суворова, который находится в Суворовском районе города.

07:36 В небе 13 российских стратегических самолетов "Ту", в море - два носителя "Калибров", судя по короткому посту губернатора Николаевской области Кима.

07:31 В Черном море - ракетоносители с общим количеством 20 "Калибров", сообщили в оперативном командовании "Юг".

Также зафиксирована активность стратегической авиации РФ.

В стране на данный момент объявлена воздушная тревога. Телеграм-каналы сообщают о пусках ракет с Каспия (официально это не подтверждено).

07:28 Большая часть Украины в зоне воздушной тревоги.

07:20 Утренняя сводка Генштаба ВСУ: