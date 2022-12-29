Накануне Нового года, 29 декабря, россияне нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. Воздушная тревога длилась почти пять часов.

Это уже десятая такая атака, заявили сегодня в правительстве. После нее снова начались перебои со светом и водой. Прилеты были в том числе на западе страны.

"Страна" собрала всю информацию о новой ракетной атаке.

Где подтверждены прилеты

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что всего по Украине сегодня было выпущено 69 ракет, из них 54 были сбиты. То есть 15 ракет достигли целей. Также противник в конце ракетных атак использовал беспилотники "Герань" - как говорят Воздушные силы, уничтожено 11 таких БПЛА.

Российские ракеты сбивали в том числе из ПЗРК - таким видео поделился замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

На Киев летели 16 ракет, все они были уничтожены, сообщили в городской военной администрации.

Вместе с тем, там же заявили о повреждениях предприятия в Голосеевском районе и детской площадки на Печерске. Судя по всему - обломками. Упали они и на Дарницкий район. Там разрушены дома в частном секторе, сгорел автомобиль.

В столице обломки ракеты также повредили железнодорожное полотно на правом берегу. В связи с этим городская электричка с Дарницы на вокзал может задерживаться.

По словам очевидцев, после ударов по столице столб дыма наблюдали жители Чабанов и Хотова к югу от столицы.

В Киевской области обломки повредили 10 частных домов в Бучанском районе, один - в Вышгородском, в Фастовском районе обломками повреждено медучреждение.

В Одесской области есть прилет по объекту энергетики, заявил губернатор Максим Марченко. По его данным, в небе над регионом сбили 21 ракету. Обломки одной из них попали по жилому дому, никто не пострадал.

Губернатор Харьковской области сообщает о четырех прилетах по Харькову. Под ударом — критическая инфраструктура в Слободском и Основянском районах.

Под ракетный удар сегодня попал энергетический объект в Ивано-Франковской области, заявил глава ОВА Светлана Онищук. Возник пожар, который уже удалось локализировать. Обошлось без жертв и пострадавших.

В этом же регионе зафиксирован прилет в село. Снаряд попал в частный дом, но чудом не разорвался. Украинские власти говорят, что это российская ракета, российские паблики утверждают, что речь идет о ракете украинской ПВО.

Прилет по объекту энергетики подтвердил и губернатор Львовской области. Две ракеты попали в электроподстанцию, четыре ракеты при этом были сбиты.

В разных регионах Украины, в том числе западных, сообщали о работе ПВО.

Потенциально важный инцидент произошел в Беларуси. Мониторинговая группа "Белорусский гаюн" опубликовала фото упавшей на территории соседней страны ракеты.

Сообщается, что ракета была найдена в поле в Ивановском районе Брестской области. На фото ее обломки похожи на части ракеты от ЗРК "С-300". Со ссылкой на сообщения в соцсетях пишут, что "недалёко от деревни Горбаха ПВО сбили ракету, по первой информации пострадавших нет".

Позже власти Беларуси подтвердили падение ракеты. Государственно агентство БЕЛТА сообщидл, что это была якобы украинская ракета С-300, и об этом доложили Лукашенко.

По поручению президента Беларуси группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения. На данный момент власти Беларуси рассматривают две версии:

1. Залёт ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, "когда ракета полетела не в ту сторону".

2. Сбитие ракеты "в результате работы систем ПВО Беларуси".

Украина этого инцидента пока не комментировала.

Что происходит с энергетикой после ударов

После ракетной атаки по Украине зафиксированы повреждения объектов генерации и электросетей, сообщил профильный министр Герман Галущенко. "По состоянию на 11.00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света", — отметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко уже призвал горожан готовиться к перебоям с электроснабжением и запасаться водой.

Как он сообщил впоследствии, после утренней ракетной атаки 40% киевлян остались без света. Тепло и воду город подает в штатном режиме — кроме домов, где обесточены котельные.

В столичном метрополитене еще во время воздушной тревоги начались перебои со светом. На фото — одна из станций.

Также большая людская пробка образовалась в районе метро Черниговская. Метро сейчас ходит с интервалом 7-10 минут.

В маршрутках — большое количество пассажиров, что не свойственно Киеву в такое время суток (обычно, ажиотаж, связанный с часом-пик, происходит в 8-9 часов утра).

Кроме того, почти в два раза поднялись цены на такси с левого берега столицы в центр (обычно, маршрут указанный на скриншоте, выходит в 200-300 грн).

В Киевской области без света 180 тысяч абонентов, сообщили власти региона. Аварийные отключения электричества еще накануне ракетных ударов ввели в Днепропетровской и Одесской областях - и после атак еще не отменили.

Наиболее масштабно пострадал Львов - там на 90% исчезло электроснабжение и остановился весь электротранспорт. Мэр Андрей Садовой сообщил, что возможны перебои с водоснабжением. Во Львовской области без света 282 населенных пункта, большая часть из них полностью обесточены.

Харьковское метро на некоторое время прекращало работу, но подземку довольно оперативно запустили (ходили слухи, что удары в регионе касались промышленных объектов, а не энергетики).

"Николаевоблэнерго" также предупредило потребителей о возможных аварийных отключениях. Вода пропала в некоторых районах Запорожья.

Из-за перебоев на некоторых участках украинских железных дорог задерживаются минимум восемь поездов, сообщила "Укрзализныця". Некоторые составы опаздывают более чем на три часа.

Выводы из новой ракетной атаки

Пока еще рано говорить о том, какой урон причинил новый массированный обстрел. Данные о прилетах в телеграм-каналах почти не появлялись, а власти озвучивали только информацию об ударах по гражданским объектам.

Уже точно известно, что многие регионы перешли на экстренные или аварийные отключения. Временные рамки восстановления подачи света пока не озвучивались.

Больше обсуждалась военная составляющая. По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, по Украине сегодня выпущена "четвёртая часть всего оставшегося [у России] запаса ракет". Таким образом он поддержал бытующую в Украине версию о том, что у Москвы заканчиваются ракеты.

Чего сама Россия не подтверждает и даже периодически пытается опровергать. Сегодня российское минобороны во время ракетной атаки опубликовало у себя в телеграме картинку с надписью "Калибры не закончатся никогда".

При этом массированные удары "Калибрами" и другими ракетами проводятся с перерывами на 2-3 недели. Что может говорить и о том, что их экономят. Но бытует и другая версия - что россияне ждут, пока объекты частично восстановят, чтобы потом снова ударить и заставить Украину опять тратить ресурсы на восстановление.

Также был определенный разнобой в оценках того, сколько снарядов запустили сегодня по Украине.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что налет был из 120 ракет. Но позже главком Валерий Залужный назвал цифру, которая почти в два раза ниже - 69.

Ранее о том, что ракет летит больше ста, писал и Арестович. Позже он объяснил, что эта цифра базировалась на том, сколько носителей россияне вывели в небо и на море.

Российские же обозреватели объясняют такую разницу в цифрах тем, что часть целей были ложными или имитационными - то есть ракетами без ударной части, призванных "разрядить" украинскую ПВО.

Напомним, что о предновогодней атаке власти страны предупреждали неоднократно. Также накануне этого удара был новый налет на российский военный аэродром в Энгельсе. За него Украина ответственности не взяла. Но предыдущая российская атака 5 декабря произошла также после удара по Энгельсу. Впрочем, связаны ли эти явления - неизвестно.