В Черкасской области утром 29 декабря предупредили жителей об аварийных отключениях энергии из-за угрозы ракетных ударов.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он заявил, что энергетики держат ситуацию под контролем.

В Кривом Роге превентивно выключили свет, опасаясь ракетных ударов. Вся критическая инфраструктура переведена на генераторы.

В Днепропетровской и Одесской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных обстрелов, сообщает ДТЭК.

Напомним, в Украине масштабная тревога. Власти регионов предупреждают о возможных ударах и советуют запастись водой.

Между тем, Арестович заявил, что сегодня РФ планирует запустить по Украине более 100 ракет в несколько волн.

Также сообщалось, что над Сумской областью сбита ракета. В Киеве, Полтавской, Житомирской и Одесской областях работает ПВО.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.