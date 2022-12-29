В четверг, 29 декабря, по Украине, где с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога, россияне планируют направить более 100 ракет за несколько волн.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в своем телеграм-канале.

По его словам, одна из целей - Киев.

Он призвал быть в укрытии.

Ранее в ВСУ рассказали, сколько российских ракетоносителей с "Калибрами" сейчас находится в Черном море.

Также мы рассказывали о тактике россиян при атаке иранскими дронами-камикадзе.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.