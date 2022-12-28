Украинские силы противовоздушной обороны с сентября сбили более 420 ракет, которые россияне запускали по критической инфраструктуре. Также было приземлено 430 дронов-камикадзе.

Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Все взяли дату 11 октября от первого массированного обстрела, как начало "отсчета" атак на энергетическую инфраструктуру. Но в действительности ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября, тогда они начали нападать на нашу инфраструктуру. С этого времени уже примерно более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, атаковало же, конечно, большее количество", - рассказал спикер.

Также он сообщил, что у противника не так много ракет для массированных ударов.

"Собственно, речь идет о том, что многие ракеты врагом использованы. Носители есть, но не факт, что есть к ним ракеты в достаточном количестве. Потому что, если бы их было больше, то и били бы больше", - добавил Игнат.

Напомним, в ВСУ предупреждают, что РФ может сменить тактику нанесения ударов по Украине и применить во время следующей массированной атаки одновременно и ракеты, и дроны.

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