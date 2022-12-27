В ВСУ предупреждают, что РФ может сменить тактику нанесения ударов по Украине и применить во время следующей массированной атаки одновременно и ракеты, и дроны.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массовая ракетная атака, она может быть и комбинированной", - сказала Гуменюк.

Также она заявила, что Россия получила новую партию дронов и уже начала их применить для атак по Украине. По ее словам дроны применяются не только для ударов, но и для выявления мест нахождения ПВО.

"Они пытаются использовать их для выявления противовоздушной обороны, а только тогда идет ударная волна", - добавила Гуменюк.

Напомним, ранее Гуменюк предположила, что Россия может атаковать ближе к Новому году. "Скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности", - сказала она.

"Страна" также писала, что президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 25 декабря призывал готовиться к новым ударам РФ по энергетике.

Тем временем война в Украине продолжается уже 307-й день. "Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 306-го дня войны. Под удар снова попал военный аэродром РФ "Энгельс". В России заявили, что в результате погибли трое военных, а причиной назвали падение обломков сбитого БПЛА. В ВСУ вчера объяснили, что раздача повесток в общественных местах возобновилась потому, что по домашним адресам люди не открывают двери. А глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.