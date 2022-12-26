Подводим итоги 306-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера ближе к ночи в украинских телеграм-каналах, близких к Офису президента, заявили о значительном продвижении украинских войск на линии Сватово-Кременная. Утверждалось, что Кременная уже практически взята, а из Сватово россияне начали отступление.

К этой информационной волне в своем стиле подключился и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он опубликовал сперва пост "Спокойно, имейте терпение", а ближе к полуночи эмодзи со знаком "+". Учитывая, что к тому времени многие уже писали предположения о "взятии Кременной", истолковать посты Ермака можно было весьма однозначно.

Позже начали реагировать российские военные телеграм-каналы. Они утверждают, что украинское наступление это "чушь и дичь", а на самом деле на данном направлении наступает армия РФ.

В утренней сводке Генштаба ВСУ все эти заявления никак не комментировались. Командование привело традиционные данные о попытках россиян атаковать в районах Новоселовского, Площанки, Стельмаховки, Червонопоповки и Невского. Но, как заявляется, эти атаки были отражены.

Затем слухи о том, что украинские войска "практически зашли" в Кременную, опроверг глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"Сейчас много информации в СМИ о якобы освобождении Кременной или о заходе войск в Кременную - это не соответствуют действительности. Но боевые действия идут недалеко от Кременной и российское военное командование определенного звена, которое находилось в Кременной, уже перемещено в Рубежное", - заявил он.

Отметим, о перемещении российских руководителей из Кременной и Сватово украинские представители, в том числе Сергей Гайдай, заявляли и ранее.

Далее сегодня ряд российских телеграмм-каналов сообщили, что на выходных ВСУ действительно штурмовали под Кременной, но попали под удар артиллерии и отошли на ранее занимаемые позиции. И в целом утверждают, что каких-то значительных перемен на данном участке в последнее время не было, хотя и повторяют тезис, что наступательные действия здесь предпринимают российские войска.

Вечером украинский Генштаб сообщил, что россияне и дальше сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Лиманском (собственно это как раз около Кременной).

По поводу того, что стояло за вчерашней волной слухов о "практически освобожденной Кременной" бытует две версии.

Первая - продвижение украинских войск там действительно есть, но не столь значительное как писали телеграмм-каналы и Генштаб ВСУ пока не разглашает деталей, чтоб не сорвать операцию. Ряд украинских телеграмм-каналов пишет, что россияне перекинули на данное направление подкрепления, ситуация остается тяжелой и о заходе в Кременную речи пока не идет.

Вторая - каких-либо перемен на фронте на данном участке действительно нет, а появившиеся слухи - часть кампании властей по поддержанию боевого духа и веры в победу в обществе в условиях, когда об освобождении новых территории уже относительно давно не сообщалось.

А вот событие, которое точно имело место этой ночью - под удар снова попал аэродром "Энгельс" под Саратовым, почти в 700 километрах от границы с Украиной. Россияне опять заявили, что это был беспилотник РФ - как и 5 декабря, когда пострадали два российских стратегических бомбардировщика.

Сейчас российские самолеты не пострадали, но погибли трое военных. Детальнее в этой истории мы разбирались здесь.

Если коротко, то россияне подтверждают, что была атака на аэродром, но утверждают, что беспилотник был сбит, но обломками убито трех человек. Но, как заявляется, самолеты стратегической авиации не пострадали.

Украина комментировала в традиционном стиле - официально причастность не подтверждала, но настойчиво об этом намекала.

"Ничего страшного, просто очередной "хлопок". Если россияне думали, что война не коснется их глубокого тыла, то это не так", - заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ряд украинских телеграмм-каналов написало, что был поражен пункт управления авиабазой, а самолеты оттуда срочно перемещаются на ругне аэродромы. Но каких-либо официальных подтверждений данной информации нет.

Напомним, что после предыдущего такого удара на Украину обрушилась массированная российская атака. К слову, о такой атаке в последние дни регулярно предупреждает украинская власть.

Зеленский говорил вчера, что следующий массированный обстрел может состояться под Новый год (то есть на этой неделе). Сегодня о том же заявил мэр Харькова Игорь Терехов - по его словам, до Нового года противник "планирует попытаться снова сделать "темную" Украине".

Как заявила начальница пресс-службы Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, "скорее всего, будут пытаться испортить нам праздники. Надо отдавать себе в этом отчет, понимать, что атака будет направлена на объекты критической инфраструктуры, энергетической в частности".

В общем, украинские власти ждут очередного массированного российского удара уже на этой неделе.

Новая волна мобилизации?

Сегодня в ВСУ объяснили, зачем возобновилась раздача повесток на улицах - о чем телеграм-каналы сообщают с минувшей недели.

Начальник управления персонала Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, что раздача повесток происходит в общественных местах - потому что по домашним адресам люди не открывают двери.

"Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей", – заявил Горбач.

Другая сложность - мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети.

"Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные в территориальные центры, никто бы не ловил их на улицах", - сказал Горбач. По его словам, в 95% случаев получателя повестки отправляют домой из территориального центра после уточнения данных.

То есть власть попыталась сбить волну беспокойства по поводу возобновления "уличной" мобилизации. Но по факту официально подтвердила то, о чем раньше сообщалось в соцсетях.

Интересно, что сегодня на эту тему высказалось и ведомство, отвечающее за внутренних переселенцев. В Минреинтеграции решили напомнить, что они обязаны становиться на учет в военкоматы по месту нового жительства в течение 7 дней после переезда.

Такие сигналы от властей говорят о том, что мобилизационные мероприятия зримо усиливаются. И причин здесь видится как минимум две.

Первая - российская мобилизация, которая спустя несколько месяцев начала давать эффект. Только по официальным российским данным, на фронте уже воюют 150 тысяч дополнительных новобранцев, еще столько же проходят обучение на полигонах и содержатся в резерве. Эффективность этой меры признавала и украинская сторона - от Залужного до Арестовича. А уже цитированный Роман Горбач говорил, что украинские мобилизационные планы будут скорректированы с учетом мобилизации российской.

Вторая - ожесточенный характер боев на многих участках фронта при высокой интенсивности атак противника и контратак ВСУ. Такой стиль ведения войны не может протекать без серьезных потерь. Особенно ощутимы они под Бахмутом: иностранные журналисты, допущенные на Донбасс, много рассказывали о серьёзных потерях ВСУ раненными и убитыми.

Впрочем, официально Украина старается давать сдержанные комментарии о мобилизации. Говорится, что новой волны в ближайшее время не планируется. И, как заявлял главком Валерий Залужный, в украинской армии дефицит не солдат, а вооружений.

История с "украинскими диверсантами" на границе

В РФ сегодня сообщили о попытке проникновения украинской "диверсионной" группы на территорию Брянской области России. В качестве подтверждения ФСБ опубликовало видео и фото с телами четырех погибших - как утверждается, украинских военных.

Погибшие были вооружены немецкими пистолетами-пулеметами SIG Sauer и 4 бомбами на 40 кг в тротиловом эквиваленте. То есть, по версии ФСБ, намеревались что-то взорвать на территории России.

Украина этой информации не подтверждает. Но, отметим, далеко не всегда российские силовики показывают видео с "украинскими диверсантами", который ловят или убивают в ходе боестолкновений. Чаще всего это текстовые сообщения, которые невозможно проверить.

Но на этот раз россияне даже опубликовали имена людей, которые, как утверждают в ФСБ, якобы готовили теракт и были застрелены. Заявляется, что командовал группой Юрий Горовец, в составе группы - Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов.

Отметим, что человек по имени Максим Михайлов - известный в Киеве активист организации "Братство" Дмитрия Корчинского. В 2013 году, как писали СМИ, Тараса Карпюка и Максима Михайлова задержали в российском Невинномысске за участие в акции "Ставрополье - не Кавказ".

Соратники тогда организовали в соцсетях акции за их освобождение.

Позже Максим "Непийпиво" воевал на Донбассе и довольно давно находится в аналогичных "Миротворцу" российских интернет-базах.

Кроме того, на странице в Инстаграме Богдана Лягова есть фото с символикой "Братства".

Юрий Горовец, судя по его странице в соцсетях, также связан с "Братством". В своём профиле он указал, что работал в этой организации, а также служил в созданном Дмитрием Корчинским батальоне "Святая Мария".

Украина пока официально эту ситуацию не комментировала - как и лидер "Братства" Дмитрий Корчинский.

При этом другие представители праворадикального движения пишут посты, из которых следует, что эти участники "Братства" действительно погибли. Например, об этом написал Евгений Карась.

Военные перспективы

Украина вернет Крым комбинированным путем - военной силой и дипломатией, заявил сегодня глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Лиге". "Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", - заявил он.

Он также не согласился с теми, кто считает Крым "красной линией". "У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории", - заявил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось о намерении Москвы любой ценой защищать сухопутный коридор в Крым. В частности, подкрепления перебрасывают в Мелитополь, а также заявляют о развертывании трёх мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

В связи с этим западные СМИ пишут, что украинцам теперь будет гораздо сложнее наступать.

Газета Financial Times связывает это с действиями командующего группировкой ВС РФ в Украине Сергея Суровикина. Они "сократили шансы ВСУ на успешное наступление на Юге".

"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", - говорится в материале.

При этом, эксперты издания не исключают возможности прорыва ВСУ, хотя и отмечают, что украинская армия испытывает сложности в ходе ведения боевых действий.

"Конечно, ВСУ испытывают ряд проблем. В их числе - высокие потери, низкий уровень подготовки, чрезвычайно сильное истощение военнослужащих некоторых подразделений, а также недостаток вооружений и боеприпасов", - приводит издание слова неназванного военного советника одной из стран Запада.

Кроме того с материале перечисляются "пять уроков", которые можно вынести из российского вторжения:

1. "Большая война вернулась", а вместе с ней необходимость стран располагать промышленными мощностями и огромными запасами оружия.

2. "Стратегическая глубина" поставок оружия. Украине уже направили военную помощь на сумму более 40 миллиардов долларов.

3. Качество важнее количества. Хорошая логистика, большое количество войск и соответствующая военная техника "ничего не стоят, если разведка, лидерство - неадекватны".

4. Важность гражданского населения в поддержке военных действий. Повара, хакеры, волонтеры простые люди — все они часть большого механизма.

5. Война ведется на нескольких фронтах, а не только с помощью танков, ракет и пушек - это последний, и возможно, самый важный урок.

В России же говорят, что война в Украине стала затяжной и рассуждать о датах ее завершения пока не имеет смысла. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня ситуация такова, что любые прогнозы относительно времени завершения украинского кризиса могут оказаться несостоятельны. Военное противостояние приняло затяжной характер", - считает дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 2023-й год станет переломным для текущей войны. Тогда как на Западе все чаще говорят, что зимняя кампания, вероятно, будет для обеих сторон тупиковой - а с весны не исключены попытки крупных наступлений.

Наступление со стороны Беларуси снова не состоялось

В ночь с воскресенье на понедельник так и не состоялось в очередной раз анонсированное телеграмм-каналами "наступление России из Беларуси". Сосано распространенной на прошлой неделе информации, наступление якобы должно было начаться в ночь с 25 на 26 декабря..

Но, как видим, оно не состоялось. Также как и не оправдались и многочисленные подобные прогнозы звучавшие в последние месяцы.

При этом от украинских властей и командования ВСУ идет противоречивая информация относительно перспектив такого наступления. С одной стороны, делаются заявление, что такое наступление готовится на начало следующего года. Но другие представители власти говорят, что никаких признаков его подготовки пока не замечено и все разговоры об этом - попытка оттянуть на данное направление резервы украинской армии.

В то время время, большая часть информации, которая присутствует в публичном поле и поступает из разных источников действительно свидетельствует, что пока крупных группировок российских войск, подобных тем, которые были созданы к 24 февраля, на территории Беларуси нет. Также нет никаких признаков того, что в наступление на Украину может пойти белорусская армия.

Однако это не означает, естественно, что подобные группировки и подобные признаки не могут появиться в будущем. Зависит это от наличия необходимой численности и вооружения у российских войск, чтоб провести концентрацию ударных групп войск на территории Беларуси. И пока неизвестно, есть ли у РФ возможности и намерения это сделать. И вписывается ли это в стратегические планы российского командования.

Но Беларусь на данном этапе все равно играет важную роль для России.

Во-первых, как место, где на военных полигонах можно проводить подготовку и боевое слаживание мобилизованных (что ускоряет процесс, учитывая проблемы с "пропускной мощностью" у соответствующей инфраструктуры подготовки в России).

Во-вторых, ремонтировать и производить новую военную технику для нужд армии РФ на предприятиях довольно мощного (еще с советских времен) белорусского ВПК.

При этом, что важно, если оборонные предприятия и полигоны на территории самой РФ в любой момент могут стать целью для украинских ударов, то от нанесения ударов по территории Беларуси Украина воздерживается, чтоб не давать повод Лукашенко открыто вступить в войну на стороне России.

То есть для РФ использование Беларуси как военно-технической и логистической базы очень важно в нынешних условиях.