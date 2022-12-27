Утром во вторник, 27 декабря, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Генштаб сообщает, что в течение суток ВСУ отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дылеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Перемога Донецкой области.

Отметим, Дылеевка находится к западу от Курдюмовки - это направление в сторону трассы Константиновка-Торецк.

В сводке также говорится, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, войска РФ сохраняют военное присутствие вдоль государственной границы, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено.

В течение суток россияне обстреливали населенные пункты в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. В частности, это - Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В сводке также говорится, что 25 декабря ВСУ поразили район сосредоточения живой силы противника возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ РФ, сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения войск РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

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