В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 декабря. Сообщается, что армия России обстреливает Купянск, а ВСУ уничтожили вражеский штаб на Херсонщине.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

В течение суток врагом был нанесен один ракетный удар (в районе Купянска) и более 10 обстрелов из РСЗО. Идет интенсивный обстрел на Лиманском и Купянском направлениях, под огнем были более 25 населенных пунктов (сегодня же прошла информация, что украинское командование ждет здесь попытки наступления противника). Продолжаются обстрелы городов и поселков Херсонской области, которые россияне оставили. В сегодняшней сводке особо выделается Берислав, по которому систематически бьют из минометов. Подтверждено поражение врага в районе Забарино Херсонской области - там уничтожен штаб противника, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа ВС РФ. В результате, до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется. Сохраняется угроза массированных ракетных ударов по Украине.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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