Украинские военные ударили по штабу противника у Херсона. Армия России обстреливает Купянск. Сводка Генштаба
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 25 декабря. Сообщается, что армия России обстреливает Купянск, а ВСУ уничтожили вражеский штаб на Херсонщине.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- В течение суток врагом был нанесен один ракетный удар (в районе Купянска) и более 10 обстрелов из РСЗО.
- Идет интенсивный обстрел на Лиманском и Купянском направлениях, под огнем были более 25 населенных пунктов (сегодня же прошла информация, что украинское командование ждет здесь попытки наступления противника).
- Продолжаются обстрелы городов и поселков Херсонской области, которые россияне оставили. В сегодняшней сводке особо выделается Берислав, по которому систематически бьют из минометов.
- Подтверждено поражение врага в районе Забарино Херсонской области - там уничтожен штаб противника, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа ВС РФ. В результате, до 70 военнослужащих получили ранения. Число погибших уточняется.
- Сохраняется угроза массированных ракетных ударов по Украине.
Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.
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