В поселке Горностаевка Херсонской области россияне ввели круглосуточный комендантский час. Жителям запрещено выходить на улицу с 25 декабря по 3 января.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, опубликованной в Facebook в субботу, 24 декабря.

"В Горностаевке Херсонской области российские оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в период с 25 декабря 2022 года по 03 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, местным жителям запрещено покидать дома и передвигаться населенным пунктом почти 10 суток.

Кроме того, в Генштабе ВСУ добавили, что противник продолжает обстрелы на Херсонском направлении.

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