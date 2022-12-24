Число погибших в Херсоне в результате утреннего обстрела в субботу, 24 декабря, увеличилось до десяти человек.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в эфире национального телемарафона.

"На этот момент у нас 55 раненых и 10 погибших в результате удара по центру города. 18 раненых - в тяжелом состоянии. Среди раненых - шестилетний ребенок", - сказал Янушевич.

Ранее прокуратура сообщала о восьми погибших.

Кроме того, местные Telegram-каналы пишут, что вечером в Херсоне начались обстрелы зажигательными снарядами.

Напомним, в канун Рождества, 24 декабря, россияне нанесли удар по центру Херсона, атаковав рынок, торговый центр, жилые дома, админздания – места, где находятся больше всего людей.

Ранее мы писали, что в Херсоне после российского обстрела загорелись 66 легковых авто.

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