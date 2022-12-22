В Херсонской области 22 декабря под российский обстрел попало село Станислав. Из-за удара российской артиллерии в населенном пункте повреждены электросети и газопроводы.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Повреждены десять домов местных жителей, сообщил он.

По словам Тимошенко, из-за обстрела ранен мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.

Напомним, за сутки войска РФ 60 раз обстреляли Херсон и область. Есть погибший и раненые.

Также сообщалось, что недавно здание Херсонской ОВА вновь подверглось атаке РФ.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

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