Россияне обстреляли село под Херсоном. Повреждены десять домов, электросети и газопроводы, есть раненый. Фото
В Херсонской области 22 декабря под российский обстрел попало село Станислав. Из-за удара российской артиллерии в населенном пункте повреждены электросети и газопроводы.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.
Повреждены десять домов местных жителей, сообщил он.
По словам Тимошенко, из-за обстрела ранен мужчина, ему оказывают медицинскую помощь.
Напомним, за сутки войска РФ 60 раз обстреляли Херсон и область. Есть погибший и раненые.
Также сообщалось, что недавно здание Херсонской ОВА вновь подверглось атаке РФ.
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