За минувшие сутки в Херсоне и в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, шестеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

По его данным, всего российские войска 60 раз обстреляли территорию Херсонской области. Населенные пункты области подвергались атакам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона, россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома.

Ранее мы писали, что 20 декабря войска РФ обстреляли Херсон. Были повреждены частные жилые дома и многоэтажки, сообщалось о пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 302-й день. "Страна" следит за новостями 22 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 301-го дня войны. Зеленский впервые с 24 февраля совершил зарубежную поездку - он поехал в США, где поговорил с Байденом и выступил в Конгрессе. Путин и военное руководство России выступили на коллегии минобороны. Шойгу заявил, что продолжение войны до "выполнения целей" - приоритетная задача РФ на 2023 год. Британская разведка сообщила, что за последнюю неделю россияне продвинулись на восточной окраине Бахмута.

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